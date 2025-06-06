Значна небезпека для вашої техніки: як запобігти потраплянню піску у пральну машину влітку

Літні дні на пляжі, озері або під час прогулянок вздовж узбережжя дарують море задоволення, але разом із цим приносять відра піску, який потрапляє додому.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, він осідає в нашому взутті, купальниках, сумках і рушниках, а потім накопичується у пральній машині. І така дрібниця може завдати серйозної шкоди техніці. Чому це небезпечно і як цьому запобігти, розповідаємо далі.

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Чим небезпечний пісок у пральній машині

На перший погляд здається, що пісок – нешкідливий. Проте насправді він:

Дряпає барабан. Залишки піску під час прання перекочуються і можуть залишати подряпини на металевих деталях пральної машини.

Пошкоджує тканину. Навіть якщо машинка не постраждає, зерна піску псують одяг, зменшуючи термін його служби.

Засмічує фільтр і насос. Пісок накопичується у фільтрі, заважає відтоку води й може вивести з ладу насос.

Потрапляє в ущільнення та підшипники, що збільшує ризик ламання.

Як запобігти потраплянню піску в пральну машину

Щоб не допустити проблем, ретельно витрушуйте одяг і рушники. Ще на вулиці витрусіть увесь пісок із взуття, сумок, купальників, рушників.

Також сушіть речі перед пранням. Пісок легше витрусити з сухої тканини. Якщо речі вологі, спершу висушіть їх на повітрі.

Пісок може пошкодити пральну машинку / Фото Freepik

Крім того, промивайте одяг у воді перед пранням. Якщо сумніваєтеся, що витрусили все, швидко прополощіть речі вручну.

На додачу сортуйте речі. Пляжні рушники та купальники періть окремо, не змішуючи з іншим одягом.

Як очистити пральну машину від піску

Якщо пісок усе ж таки потрапив усередину, ось як правильно очистити машинку:

Пропилососьте барабан.

Якщо бачите піщинки всередині, використайте пилосос. Особливо зверніть увагу на ущільнювачі.

Промийте барабан.

Запустіть цикл очищення барабана або цикл полоскання й віджимання без білизни. Додайте таблетку для чищення або суміш із половини склянки соди й 2 склянок оцту.

Очистьте фільтр.

Вимкніть машину, підстеліть рушники й дістаньте фільтр. Ретельно промийте його в гарячій мильній воді. Витріть отвір, де стоїть фільтр, сухими серветками.

Протріть стінки барабана.

Після промивання протріть внутрішню частину барабана вологою серветкою, щоб прибрати дрібні частинки піску.

До слова, щоб пральна машинка довго служила, її потрібно не тільки оберігати від піску влітку, а й правильно доглядати за нею регулярно.