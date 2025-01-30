Легко і без зайвих зусиль: як вивести ручку з меблів та одягу

Маленькі діти полюбляють малювати, але часто слід від ручки може опинитися на дерев'яних меблях чи улюбленому дивані. Однак не варто засмучуватися, адже видалити її можна легко і без зайвих зусиль.

Про геніальний лайфхак повідомляє 24 Канал з посиланням на користувачку мережі @svitlanakozopas.

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Як вивести ручку з будь-якої поверхні

Як виявилося, вивести ручку з будь-якої поверхні не так складно. Для цього не потрібно вимивати речі до блиску чи проводити кілька циклів прання. Достатньо взяти звичайний лак для волосся.

Блогерка запевняє, що достатньо кілька разів пшикнути лаком для волосся на місце, де залишилися сліди від ручки, й просто протерти ганчіркою. Від плям не залишиться й сліду, а меблі знову будуть чистими.

Геніальний лайфхак для дому: дивіться відео

У коментарях під відео користувачі поділилися й іншими порадами, як видалити ручку з різних поверхонь. Так, можна скористатися звичайною гумкою для олівців. Достатньо потерти місце, де залишилася паста, й воно знову стане чистим.

Дехто додає, що з одягу ручку можна видаляти не лише лаком для волосся, а й звичайним засобом для миття посуду. Крім того, можна скористатися засобом для зняття лаку. Однак з ним слід бути обережними, адже він може виїсти колір і тоді річ буде зіпсована.