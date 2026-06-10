Легше ніж ви думаєте: які неординарні способи ефективно відлякують мух
З настанням тепла мухи стають однією з найпоширеніших проблем у домі. Вони не лише дратують постійним дзижчанням, а й можуть переносити бактерії, потрапляючи на продукти харчування та кухонні поверхні.
Експерти з прибирання та боротьби зі шкідниками Real Homes наголошують: найефективніший спосіб позбутися мух – поєднувати профілактику з кількома перевіреними методами.
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Як прибрати мух вдома?
- Приберіть усе, що їх приваблює
Мухи найбільше люблять залишки їжі, переповнені смітники та органічні відходи. Фахівці радять:
- регулярно виносити сміття;
- не залишати брудний посуд у мийці;
- зберігати продукти в герметичних контейнерах;
- одразу прибирати крихти та розлиті солодкі напої;
- частіше мити відро для сміття.
За даними експертів, саме харчові відходи найчастіше стають причиною появи мух у будинку.
- Встановіть москітні сітки
Якщо влітку ви часто провітрюєте приміщення, варто подбати про захист вікон і балконних дверей. Навіть невеликі пошкодження сіток можуть стати шляхом для комах. Тому спеціалісти рекомендують регулярно перевіряти їхній стан і за потреби замінювати.
- Використовуйте домашні пастки
Одним із найпопулярніших народних методів є пастка з яблучним оцтом. Для цього потрібно:
- налити трохи яблучного оцту в склянку;
- додати кілька крапель засобу для миття посуду;
- залишити ємність у місцях, де найчастіше з'являються мухи.
Запах оцту приваблює комах, а мийний засіб не дозволяє їм вибратися назовні.
- Посадіть рослини, запах яких не люблять мухи
Деякі рослини можуть працювати як природний репелент. Серед них:
- базилік;
- м'ята;
- лаванда;
- евкаліпт.
Їх можна розмістити на підвіконні, балконі або поруч із місцями, де мухи з'являються найчастіше.
Базилік ефективно відлякує мух/ Фото Unsplash
Коли варто звернутися до фахівців?
Якщо кількість мух не зменшується навіть після ретельного прибирання та використання пасток, це може свідчити про наявність прихованого джерела проблеми. У такому разі експерти радять звернутися до служб дезінсекції, які допоможуть виявити місце розмноження комах і підібрати ефективний метод боротьби.
У більшості випадків достатньо підтримувати чистоту, вчасно виносити сміття та не залишати їжу у відкритому доступі. Саме ці прості звички допомагають надовго забути про настирливих літніх гостей.