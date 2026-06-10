Легше ніж ви думаєте: які неординарні способи ефективно відлякують мух

З настанням тепла мухи стають однією з найпоширеніших проблем у домі. Вони не лише дратують постійним дзижчанням, а й можуть переносити бактерії, потрапляючи на продукти харчування та кухонні поверхні.

Експерти з прибирання та боротьби зі шкідниками Real Homes наголошують: найефективніший спосіб позбутися мух – поєднувати профілактику з кількома перевіреними методами.

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Як прибрати мух вдома?

Приберіть усе, що їх приваблює

Мухи найбільше люблять залишки їжі, переповнені смітники та органічні відходи. Фахівці радять:

регулярно виносити сміття;

не залишати брудний посуд у мийці;

зберігати продукти в герметичних контейнерах;

одразу прибирати крихти та розлиті солодкі напої;

частіше мити відро для сміття.

За даними експертів, саме харчові відходи найчастіше стають причиною появи мух у будинку.

Встановіть москітні сітки

Якщо влітку ви часто провітрюєте приміщення, варто подбати про захист вікон і балконних дверей. Навіть невеликі пошкодження сіток можуть стати шляхом для комах. Тому спеціалісти рекомендують регулярно перевіряти їхній стан і за потреби замінювати.

Використовуйте домашні пастки

Одним із найпопулярніших народних методів є пастка з яблучним оцтом. Для цього потрібно:

налити трохи яблучного оцту в склянку;

додати кілька крапель засобу для миття посуду;

залишити ємність у місцях, де найчастіше з'являються мухи.

Запах оцту приваблює комах, а мийний засіб не дозволяє їм вибратися назовні.

Посадіть рослини, запах яких не люблять мухи

Деякі рослини можуть працювати як природний репелент. Серед них:

базилік;

м'ята;

лаванда;

евкаліпт.

Їх можна розмістити на підвіконні, балконі або поруч із місцями, де мухи з'являються найчастіше.



Базилік ефективно відлякує мух/ Фото Unsplash

Коли варто звернутися до фахівців?

Якщо кількість мух не зменшується навіть після ретельного прибирання та використання пасток, це може свідчити про наявність прихованого джерела проблеми. У такому разі експерти радять звернутися до служб дезінсекції, які допоможуть виявити місце розмноження комах і підібрати ефективний метод боротьби.

У більшості випадків достатньо підтримувати чистоту, вчасно виносити сміття та не залишати їжу у відкритому доступі. Саме ці прості звички допомагають надовго забути про настирливих літніх гостей.