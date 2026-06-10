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10 червня, 22:43
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Легше ніж ви думаєте: які неординарні способи ефективно відлякують мух

Альона Гогунська

З настанням тепла мухи стають однією з найпоширеніших проблем у домі. Вони не лише дратують постійним дзижчанням, а й можуть переносити бактерії, потрапляючи на продукти харчування та кухонні поверхні.

Експерти з прибирання та боротьби зі шкідниками Real Homes наголошують: найефективніший спосіб позбутися мух – поєднувати профілактику з кількома перевіреними методами. 

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Як прибрати мух вдома?

  • Приберіть усе, що їх приваблює 

Мухи найбільше люблять залишки їжі, переповнені смітники та органічні відходи. Фахівці радять:

  • регулярно виносити сміття;
  • не залишати брудний посуд у мийці;
  • зберігати продукти в герметичних контейнерах;
  • одразу прибирати крихти та розлиті солодкі напої;
  • частіше мити відро для сміття. 

За даними експертів, саме харчові відходи найчастіше стають причиною появи мух у будинку. 

  • Встановіть москітні сітки 

Якщо влітку ви часто провітрюєте приміщення, варто подбати про захист вікон і балконних дверей. Навіть невеликі пошкодження сіток можуть стати шляхом для комах. Тому спеціалісти рекомендують регулярно перевіряти їхній стан і за потреби замінювати.

  • Використовуйте домашні пастки 

Одним із найпопулярніших народних методів є пастка з яблучним оцтом. Для цього потрібно:

  • налити трохи яблучного оцту в склянку;
  • додати кілька крапель засобу для миття посуду;
  • залишити ємність у місцях, де найчастіше з'являються мухи. 

Запах оцту приваблює комах, а мийний засіб не дозволяє їм вибратися назовні. 

  • Посадіть рослини, запах яких не люблять мухи 

Деякі рослини можуть працювати як природний репелент. Серед них: 

  • базилік;
  • м'ята;
  • лаванда;
  • евкаліпт.

Їх можна розмістити на підвіконні, балконі або поруч із місцями, де мухи з'являються найчастіше.


Базилік ефективно відлякує мух/ Фото Unsplash

Коли варто звернутися до фахівців?

Якщо кількість мух не зменшується навіть після ретельного прибирання та використання пасток, це може свідчити про наявність прихованого джерела проблеми. У такому разі експерти радять звернутися до служб дезінсекції, які допоможуть виявити місце розмноження комах і підібрати ефективний метод боротьби. 

У більшості випадків достатньо підтримувати чистоту, вчасно виносити сміття та не залишати їжу у відкритому доступі. Саме ці прості звички допомагають надовго забути про настирливих літніх гостей.

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