Як відмити фарбу для волосся з різних поверхонь: прості поради

Фарба для волосся здатна створити не лише новий образ, а й нові плями на ванній, раковині чи навіть на підлозі. Але, якщо ви випадково капнули фарбу під час фарбування, не панікуйте.

Більшість забруднень можна видалити, якщо діяти швидко та правильно. Ефективні способи, як очистити фарбу з різних типів поверхонь у домі, розповідає 24 Канал.

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Загальні поради перед початком

Дійте якнайшвидше. Свіжа фарба змивається легше, ніж засохла.

Спочатку протестуйте засіб на непомітній ділянці, особливо якщо маєте справу з делікатною поверхнею.

Не використовуйте абразивні губки на глянцевих чи пофарбованих матеріалах, щоб уникнути подряпин.

Як відмити фарбу з кахлю чи керамічної плитки

Для цього підійде: перекис водню, паста з харчової соди та води.

Спершу змочіть ватний диск або м’яку губку перекисом водню та протріть пляму. Якщо фарба залишила слід, нанесіть пасту з соди, залиште на 5 – 10 хвилин, а потім змийте.

Як відмити фарбу засобом для зняття лаку: дивіться відео

Як відмити фарбу з пластику (ванни, умивальники, кришки, меблі)

Для цих поверхонь краще взяти засіб для миття посуду з теплою водою, спирт або засіб для зняття лаку, а також спрацювати може харчова сода.

Для початку спробуйте м’який мильний розчин. Якщо не допомогло – нанесіть трохи спирту на серветку та обережно потріть. Якщо пляма все одно не сходить – використайте трохи соди, протерши круговими рухами.

Як відмити фарбу зі скла та дзеркала

У цьому випадку можна скористатися засобом для миття вікон, спиртом або оцтом.

Збризніть засобом поверхню та витріть паперовим рушником. При потребі повторіть із додаванням спирту або оцту.

Що робити, якщо пляма не зникає

Якщо жоден із засобів не допомагає, можна скористатися спеціальними промисловими очисниками, призначеними для фарб. Але обов’язково читайте інструкції – агресивна хімія може зіпсувати поверхню.

До слова, якщо пляма від фарби утворилась на білій поверхні, можна скористатися лайфхаком з тікток для таких випадків.