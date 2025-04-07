Як зупинити птахів від гніздування в небажаних місцях

Ви, напевно, бачили це раніше: ідеальне маленьке пташине гніздо, розміщене прямо в ринві вашого будинку або посередині нової рослини в горщику.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, часом птахи вибирають для свого гніздування місця, які не лише незручні для вас, але й небезпечні для них самих. На щастя, існує кілька ефективних методів, які допоможуть запобігти цьому. Що варто зробити, розповідаємо далі.

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Побудуйте фізичні бар'єри

Один із найефективніших способів уберегти птахів від гніздування у небажаних місцях – створити фізичні бар'єри, які завадять їм отримати доступ до таких структур.

Наприклад, птахи, які зазвичай гніздяться в дуплах дерев, можуть вибирати для цього будівельні конструкції, знаходячи тріщини або зламані дошки. Ліквідація цих точок входу не дозволить їм використовувати ці місця.

Аби завадити птахам гніздуватися, можна також застосувати такі методи:

Використання сітки або дроту для закриття потенційних місць гніздування;

Встановлення пташиних шипів;

Розповсюдження натуральних репелентів на основі цитрусових;

Використання ультразвукових пристроїв, які видають звуки, неприємні для птахів;

Усунення джерел їжі, які можуть приваблювати птахів.

Надайте альтернативні місця для гніздування

Замість того щоб лише обмежувати доступ до небажаних місць, варто надати птахам безпечні альтернативи.

Оскільки багато видів, що гніздяться всередині споруд, зазвичай обирають дупла дерев, встановлення шпаківень може стати чудовим рішенням.

Птахи не завжди обирають вдалі місця для гніздування / Фото Freepik

Щоб птахи активніше використовували ці альтернативні місця, можна:

Розмістити шпаківні неподалік від природних джерел їжі;

Висадити місцеві рослини;

Забезпечити доступ до прісної води;

Захистити шпаківні від хижаків, таких як домашні коти.

При виборі шпаківні слід також враховувати розмір вхідного отвору. Наприклад, шпаківні з отворами менше 4 сантиметрів допоможуть уникнути заселення шпаків, які конкурують з іншими видами.

Уникайте малоефективних методів

Деякі популярні методи боротьби з птахами можуть не дати бажаного результату. Наприклад, багато хто використовує відлякувачі, такі як пластикові сови, прапори або миготливі вогні. Але птахи швидко пристосовуються до таких об'єктів і перестають їх боятися.

До речі, небажаними гостями вдома можуть виявитися не тільки птахи. Також варто бути уважними до появи кажанів та у разі потреби виселяти їх з небажаних місць.