Блищатиме як новий: простий лайфхак, що допоможе відполірувати скляний посуд вдома
- Полірування скляного посуду парою включає кип’ятіння води, обробку парою та полірування мікрофіброю для досягнення блиску.
- Для усунення помутніння склянки замочують в теплому оцті або протирають лимонним соком, потім промивають і висушують безворсовим рушником.
Блискучі келихи та склянки – це деталь, яка створює атмосферу святкового столу. Але навіть після ретельного миття на склі часто залишаються плями, смуги чи тьмяні розводи.
Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, дехто намагається дихати на посуд і протирати його серветкою, але цей спосіб не дуже гігієнічний, особливо якщо мова йде про келихи для гостей. На щастя, існує простий та ефективний метод, який давно використовують у ресторанах – полірування скляного посуду парою. Як це працює, розповідаємо далі.
Як полірувати скляний посуд парою?
- Закип’ятіть воду. Поставте каструлю на плиту й доведіть воду до кипіння. Потім зменште вогонь до мінімуму, адже потрібна лише легка пара.
- Підготуйте посуд. Розстеліть рушник на робочій поверхні та розставте склянки чи келихи. Поруч покладіть серветки з мікрофібри.
- Обробіть парою. Тримайте келих за основу, переверніть його догори дном і обережно піднесіть над парою. Коли скло злегка запітніє, заберіть його. Для ніжних келихів важливо не тиснути на тонке скло, щоб воно не тріснуло.
- Відполіруйте. Використовуйте мікрофібру, щоб акуратно протерти келих. Працюйте легкими рухами, щоб уникнути тріщин.
- Склянки без ніжки тримайте вертикально під кутом біля краю каструлі. Поверніть їх над парою з усіх боків, а потім відполіруйте серветкою.
У результаті келихи набудуть кришталевого блиску. Пара розм’якшуватиме залишки мила та мінеральні відкладення на склі, завдяки чому серветка легко зніматиме всі плями й смуги.
Як позбутися помутніння на келихах під час миття?
Щоб полірування подіяло, келихи мають бути перш за все добре вимиті. Як пише Martha Stewart, тут також є свій лайфхак:
- Замочіть в оцті. Нагрійте білий оцет і залийте ним склянки у раковині чи мисці. Залиште на годину – це допоможе розчинити відкладення кальцію та магнію. Якщо не любите оцет, можна використати лимонний сік: нанесіть його на м’яку тканину та протріть скло.
- Видаліть плівку. Після замочування обережно протріть склянки нейлоновою сіточкою або пластиковою губкою, щоб зняти каламутний наліт. Потім добре промийте гарячою водою.
- Ретельно висушіть. Витирайте склянки безворсовим рушником, щоб не залишати плям і ворсинок. Саме цей етап надає посуду бездоганного вигляду.
Як легко вимити келихи?
Перед поліруванням скляний посуд, зокрема келихи, важливо добре очищувати.
Перед поліруванням скляний посуд, зокрема келихи, важливо добре очищувати.