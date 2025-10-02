Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, дехто намагається дихати на посуд і протирати його серветкою, але цей спосіб не дуже гігієнічний, особливо якщо мова йде про келихи для гостей. На щастя, існує простий та ефективний метод, який давно використовують у ресторанах – полірування скляного посуду парою. Як це працює, розповідаємо далі.

До теми Як правильно чистити матове скло: поради для догляду

Як полірувати скляний посуд парою?

Закип’ятіть воду. Поставте каструлю на плиту й доведіть воду до кипіння. Потім зменште вогонь до мінімуму, адже потрібна лише легка пара.

Підготуйте посуд. Розстеліть рушник на робочій поверхні та розставте склянки чи келихи. Поруч покладіть серветки з мікрофібри.

Обробіть парою. Тримайте келих за основу, переверніть його догори дном і обережно піднесіть над парою. Коли скло злегка запітніє, заберіть його. Для ніжних келихів важливо не тиснути на тонке скло, щоб воно не тріснуло.

Відполіруйте. Використовуйте мікрофібру, щоб акуратно протерти келих. Працюйте легкими рухами, щоб уникнути тріщин.

Склянки без ніжки тримайте вертикально під кутом біля краю каструлі. Поверніть їх над парою з усіх боків, а потім відполіруйте серветкою.

У результаті келихи набудуть кришталевого блиску. Пара розм’якшуватиме залишки мила та мінеральні відкладення на склі, завдяки чому серветка легко зніматиме всі плями й смуги.

Як відполірувати скляний посуд: дивіться відео

Як позбутися помутніння на келихах під час миття?

Щоб полірування подіяло, келихи мають бути перш за все добре вимиті. Як пише Martha Stewart, тут також є свій лайфхак:

Замочіть в оцті. Нагрійте білий оцет і залийте ним склянки у раковині чи мисці. Залиште на годину – це допоможе розчинити відкладення кальцію та магнію. Якщо не любите оцет, можна використати лимонний сік: нанесіть його на м’яку тканину та протріть скло.

Видаліть плівку. Після замочування обережно протріть склянки нейлоновою сіточкою або пластиковою губкою, щоб зняти каламутний наліт. Потім добре промийте гарячою водою.

Ретельно висушіть. Витирайте склянки безворсовим рушником, щоб не залишати плям і ворсинок. Саме цей етап надає посуду бездоганного вигляду.

Як легко вимити келихи?

Перед поліруванням скляний посуд, зокрема келихи, важливо добре очищувати.

До речі, зробити це легко можна з посудомийною машиною. Як виявляється, ці пристрої мають секретну функцію, яка дозволяє легко мити келихи.