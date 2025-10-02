Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, некоторые пытаются дышать на посуду и протирать ее салфеткой, но этот способ не очень гигиеничен, особенно если речь идет о бокалах для гостей. К счастью, существует простой и эффективный метод, который давно используют в ресторанах – полировка стеклянной посуды паром. Как это работает, рассказываем далее.

Как полировать стеклянную посуду паром?

Вскипятите воду. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите воду до кипения. Затем уменьшите огонь до минимума, ведь нужен только легкий пар.

Подготовьте посуду. Расстелите полотенце на рабочей поверхности и расставьте стаканы или бокалы. Рядом положите салфетки из микрофибры.

Обработайте паром. Держите бокал за основу, переверните его вверх дном и осторожно поднесите над паром. Когда стекло слегка запотеет, уберите его. Для нежных бокалов важно не давить на тонкое стекло, чтобы оно не треснуло.

Отполируйте. Используйте микрофибру, чтобы аккуратно протереть бокал. Работайте легкими движениями, чтобы избежать трещин.

Стаканы без ножки держите вертикально под углом у края кастрюли. Поверните их над паром со всех сторон, а затем отполируйте салфеткой.

В результате бокалы приобретут хрустальный блеск. Пар будет размягчать остатки мыла и минеральные отложения на стекле, благодаря чему салфетка будет легко снимать все пятна и полосы.

Как отполировать стеклянную посуду: смотрите видео

Как избавиться от помутнения на бокалах во время мытья?

Чтобы полировка подействовала, бокалы должны быть прежде всего хорошо вымыты. Как пишет Martha Stewart, здесь также есть свой лайфхак:

Замочите в уксусе. Нагрейте белый уксус и залейте им стаканы в раковине или миске. Оставьте на час – это поможет растворить отложения кальция и магния. Если не любите уксус, можно использовать лимонный сок: нанесите его на мягкую ткань и протрите стекло.

Удалите пленку. После замачивания осторожно протрите стаканы нейлоновой сеточкой или пластиковой губкой, чтобы снять мутный налет. Затем хорошо промойте горячей водой.

Тщательно высушите. Вытирайте стаканы безворсовым полотенцем, чтобы не оставлять пятен и ворсинок. Именно этот этап придает посуде безупречный вид.

Как легко вымыть бокалы?

Перед полировкой стеклянную посуду, в частности бокалы, важно хорошо очищать.

Кстати, сделать это легко можно с посудомоечной машиной. Как оказывается, эти устройства имеют секретную функцию, которая позволяет легко мыть бокалы.