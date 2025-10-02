Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, некоторые пытаются дышать на посуду и протирать ее салфеткой, но этот способ не очень гигиеничен, особенно если речь идет о бокалах для гостей. К счастью, существует простой и эффективный метод, который давно используют в ресторанах – полировка стеклянной посуды паром. Как это работает, рассказываем далее.
Как полировать стеклянную посуду паром?
- Вскипятите воду. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите воду до кипения. Затем уменьшите огонь до минимума, ведь нужен только легкий пар.
- Подготовьте посуду. Расстелите полотенце на рабочей поверхности и расставьте стаканы или бокалы. Рядом положите салфетки из микрофибры.
- Обработайте паром. Держите бокал за основу, переверните его вверх дном и осторожно поднесите над паром. Когда стекло слегка запотеет, уберите его. Для нежных бокалов важно не давить на тонкое стекло, чтобы оно не треснуло.
- Отполируйте. Используйте микрофибру, чтобы аккуратно протереть бокал. Работайте легкими движениями, чтобы избежать трещин.
- Стаканы без ножки держите вертикально под углом у края кастрюли. Поверните их над паром со всех сторон, а затем отполируйте салфеткой.
В результате бокалы приобретут хрустальный блеск. Пар будет размягчать остатки мыла и минеральные отложения на стекле, благодаря чему салфетка будет легко снимать все пятна и полосы.
Как избавиться от помутнения на бокалах во время мытья?
Чтобы полировка подействовала, бокалы должны быть прежде всего хорошо вымыты. Как пишет Martha Stewart, здесь также есть свой лайфхак:
- Замочите в уксусе. Нагрейте белый уксус и залейте им стаканы в раковине или миске. Оставьте на час – это поможет растворить отложения кальция и магния. Если не любите уксус, можно использовать лимонный сок: нанесите его на мягкую ткань и протрите стекло.
- Удалите пленку. После замачивания осторожно протрите стаканы нейлоновой сеточкой или пластиковой губкой, чтобы снять мутный налет. Затем хорошо промойте горячей водой.
- Тщательно высушите. Вытирайте стаканы безворсовым полотенцем, чтобы не оставлять пятен и ворсинок. Именно этот этап придает посуде безупречный вид.
Как легко вымыть бокалы?
Перед полировкой стеклянную посуду, в частности бокалы, важно хорошо очищать.
Кстати, сделать это легко можно с посудомоечной машиной. Как оказывается, эти устройства имеют секретную функцию, которая позволяет легко мыть бокалы.