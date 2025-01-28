Знизять вартість будинку: 10 оновлень, яких краще уникати

Оновлення будинку та перетворення його на унікальний дизайнерський об'єкт, може здатися гарною ідеєю, але насправді деякі рішення можуть не лише не окупитися, а й знизити вартість нерухомості.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, якщо ви не плануєте залишатися в будинку назавжди, варто уникати занадто персоналізованих і дорогих доповнень. Які зміни в помешканні можуть бути контрпродуктивними, розповідаємо далі.

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Зайві оновлення

Іноді більше – це не краще. Надмірність у дизайні може зробити простір перевантаженим та незручним. Краще уникати встановлення великої кількості речей, особливо якщо вони одноманітні та не несуть жодного функціонального сенсу.

Підігрів підлоги

Хоча тепла підлога у ванній кімнаті може створити відчуття розкоші, вона не завжди є доцільною інвестицією. Ця функція рідко додає достатньо вартості дому, особливо в регіонах з м'яким кліматом.

Унікальні технології

Сучасні технології швидко застарівають. Високоякісна автоматизація, складні стереосистеми або спеціальні “розумні” пристрої можуть стати причиною втрати інтересу з боку потенційних покупців. Занадто персоналізовані технології рідко додають реальної цінності.

Перетворення спалень

Втрата спальні може значно знизити привабливість будинку. Перетворення її на гардеробну або об'єднання двох ванних кімнат може зробити дім менш привабливим для сімей або покупців, яким потрібен функціональний простір.

Руйнування стін

Відкрите планування може бути модним, але не завжди зручним. Відсутність стін ускладнює розподіл простору, що може відштовхнути покупців, які шукають зони для окремих функцій, наприклад, їдальні чи вітальні.

Не всі модні оновлення є доречними / Фото Freepik

Басейн

Хоча басейн може здаватися розкішшю, він часто сприймається як дорогий в обслуговуванні й небезпечний елемент. За словами експертів, регулярний догляд і витрати на страхування часто перевищують переваги цього додатку.

Сміливі кольори

Яскраві або надто персоналізовані кольори можуть відштовхнути покупців. Більшість з них віддають перевагу нейтральній палітрі, яка дозволяє їм легше уявити себе у цьому просторі.

Високоякісна обробка

Дорогі матеріали та їхня унікальна обробка часто відповідають лише вашому смаку, тож можуть не знайти свого покупця. Краще обирати більш масові дизайни або робити невеликі акценти, що створюватимуть вагомий візуальний ефект, але не впадатимуть в око.

Ландшафтний дизайн

Великі декоративні елементи, як-от фонтани чи статуї, можуть виглядати надмірно і здаватися складними в догляді. Простий і натуральний ландшафт значно привабливіший для покупців.

Килим від стіни до стіни

Паркетна підлога завжди в пріоритеті. Встановлення килимів може знизити цінність вашого будинку, оскільки більшість покупців шукають більш універсальні та практичні матеріали для підлоги.