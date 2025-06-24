Отруйний плющ: як розпізнати небезпечну рослину та позбутися її назавжди

Отруйний плющ – це більше, ніж просто бур’ян. Він становить реальну загрозу для людей і тварин через олійну смолу у складі, що викликає болючий висип, пухирі та свербіж при контакті зі шкірою.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, щоб уникнути таких проблем, важливо вчасно розпізнати отруйний плющ, зрозуміти, де він росте, і знати ефективні способи його знищення. Що для цього корисно знати, розповідаємо далі.

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Де росте отруйний плющ

Це багаторічна рослина, яка може виглядати як кущ або ліана. Вона росте:

у лісах і на узліссях;

вздовж річок і озер;

на парканах, стінах, деревах;

на недоглянутих клумбах або у купах деревини.

Навіть коли рослина без листя (восени чи взимку), вона залишається отруйною.

Як виглядає отруйний плющ

Класична ознака – трійчасте листя. Один листок складається з трьох листочків. Водночас ніжки часто мають червонуватий колір і можуть бути злегка волосистими.

Восени листя стає червоним або жовтогарячим, що ще більше привертає увагу і потенційно вводить в оману.

Отруйний плющ: дивіться відео

Методи боротьби з отруйним плющем

Успішне знищення отруйного плюща залежить від обраного методу. Ось основні способи, з їхніми плюсами й мінусами:

Гербіциди.

Найефективніший спосіб – використання спеціальних засобів. Це дає високу ефективність, особливо проти великих рослин. Однак є ризик пошкодження інших рослин, тож потребує обережного застосування.

Окріп.

Це доступний спосіб без хімії, але він вбиває тільки верхню частину рослини. Коріння залишаються живими, тож плющ відновиться.

Задушення.

Для цього методу накрийте плющ брезентом або товстою плівкою. Залиште на кілька тижнів. Якщо рослина зів’яла – видаліть її вручну.

Загалом це простий та дієвий метод, але, на жаль, отруйний плющ витривалий і часто виживає навіть у затінку.

Безпека передусім

Працюючи з отруйним плющем, дотримуйтесь заходів безпеки.

Носіть довгі рукави, штани, закрите взуття та гумові рукавички.

Після роботи ретельно мийте інструменти та одяг.

Ніколи не спалюйте рослину – дим містить токсичні частинки, які можуть уражати легені.

До речі, крім плюща влітку з'являється багато інших бур'янів, які можуть проникати навіть від сусідів, тож свою ділянку важливо захищати.