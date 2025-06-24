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Дім Навколо дому Отруйний плющ: як розпізнати небезпечну рослину та позбутися її назавжди
24 червня, 21:52
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Отруйний плющ: як розпізнати небезпечну рослину та позбутися її назавжди

Олеся Філоненко
Основні тези
  • Отруйний плющ становить загрозу через олійну смолу, що викликає висип, пухирі та свербіж при контакті зі шкірою.
  • Боротьба з отруйним плющем включає використання гербіцидів, окропу та задушення, з обов'язковим дотриманням заходів безпеки.

Отруйний плющ – це більше, ніж просто бур’ян. Він становить реальну загрозу для людей і тварин через олійну смолу у складі, що викликає болючий висип, пухирі та свербіж при контакті зі шкірою.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, щоб уникнути таких проблем, важливо вчасно розпізнати отруйний плющ, зрозуміти, де він росте, і знати ефективні способи його знищення. Що для цього корисно знати, розповідаємо далі.

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Де росте отруйний плющ

Це багаторічна рослина, яка може виглядати як кущ або ліана. Вона росте:

  • у лісах і на узліссях;
  • вздовж річок і озер;
  • на парканах, стінах, деревах;
  • на недоглянутих клумбах або у купах деревини.

Навіть коли рослина без листя (восени чи взимку), вона залишається отруйною.

Як виглядає отруйний плющ

Класична ознака – трійчасте листя. Один листок складається з трьох листочків. Водночас ніжки часто мають червонуватий колір і можуть бути злегка волосистими. 

Восени листя стає червоним або жовтогарячим, що ще більше привертає увагу і потенційно вводить в оману.

Отруйний плющ: дивіться відео

Методи боротьби з отруйним плющем

Успішне знищення отруйного плюща залежить від обраного методу. Ось основні способи, з їхніми плюсами й мінусами:

  • Гербіциди.

Найефективніший спосіб – використання спеціальних засобів. Це дає високу ефективність, особливо проти великих рослин. Однак є ризик пошкодження інших рослин, тож потребує обережного застосування.

  • Окріп.

Це доступний спосіб без хімії, але він вбиває тільки верхню частину рослини. Коріння залишаються живими, тож плющ відновиться.

  • Задушення.

Для цього методу накрийте плющ брезентом або товстою плівкою. Залиште на кілька тижнів. Якщо рослина зів’яла – видаліть її вручну.

Загалом це простий та дієвий метод, але, на жаль, отруйний плющ витривалий і часто виживає навіть у затінку.

Безпека передусім

Працюючи з отруйним плющем, дотримуйтесь заходів безпеки.

Носіть довгі рукави, штани, закрите взуття та гумові рукавички.

Після роботи ретельно мийте інструменти та одяг.

Ніколи не спалюйте рослину – дим містить токсичні частинки, які можуть уражати легені.

До речі, крім плюща влітку з'являється багато інших бур'янів, які можуть проникати навіть від сусідів, тож свою ділянку важливо захищати.