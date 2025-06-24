Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, щоб уникнути таких проблем, важливо вчасно розпізнати отруйний плющ, зрозуміти, де він росте, і знати ефективні способи його знищення. Що для цього корисно знати, розповідаємо далі.
До теми Добриво чи отрута: чи дійсно кавову гущу можна використовувати у саду
Де росте отруйний плющ
Це багаторічна рослина, яка може виглядати як кущ або ліана. Вона росте:
- у лісах і на узліссях;
- вздовж річок і озер;
- на парканах, стінах, деревах;
- на недоглянутих клумбах або у купах деревини.
Навіть коли рослина без листя (восени чи взимку), вона залишається отруйною.
Як виглядає отруйний плющ
Класична ознака – трійчасте листя. Один листок складається з трьох листочків. Водночас ніжки часто мають червонуватий колір і можуть бути злегка волосистими.
Восени листя стає червоним або жовтогарячим, що ще більше привертає увагу і потенційно вводить в оману.
Отруйний плющ: дивіться відео
Методи боротьби з отруйним плющем
Успішне знищення отруйного плюща залежить від обраного методу. Ось основні способи, з їхніми плюсами й мінусами:
- Гербіциди.
Найефективніший спосіб – використання спеціальних засобів. Це дає високу ефективність, особливо проти великих рослин. Однак є ризик пошкодження інших рослин, тож потребує обережного застосування.
- Окріп.
Це доступний спосіб без хімії, але він вбиває тільки верхню частину рослини. Коріння залишаються живими, тож плющ відновиться.
- Задушення.
Для цього методу накрийте плющ брезентом або товстою плівкою. Залиште на кілька тижнів. Якщо рослина зів’яла – видаліть її вручну.
Загалом це простий та дієвий метод, але, на жаль, отруйний плющ витривалий і часто виживає навіть у затінку.
Безпека передусім
Працюючи з отруйним плющем, дотримуйтесь заходів безпеки.
Носіть довгі рукави, штани, закрите взуття та гумові рукавички.
Після роботи ретельно мийте інструменти та одяг.
Ніколи не спалюйте рослину – дим містить токсичні частинки, які можуть уражати легені.
До речі, крім плюща влітку з'являється багато інших бур'янів, які можуть проникати навіть від сусідів, тож свою ділянку важливо захищати.