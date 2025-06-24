Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, чтобы избежать таких проблем, важно вовремя распознать ядовитый плющ, понять, где он растет, и знать эффективные способы его уничтожения. Что для этого полезно знать, рассказываем далее.

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Где растет ядовитый плющ

Это многолетнее растение, которое может выглядеть как куст или лиана. Оно растет:

  • в лесах и на опушках лесов;
  • вдоль рек и озер;
  • на заборах, стенах, деревьях;
  • на неухоженных клумбах или в кучах древесины.

Даже когда растение без листьев (осенью или зимой), оно остается ядовитым.

Как выглядит ядовитый плющ

Классический признак – тройчатые листья. Один листок состоит из трех листочков. В то же время ножки часто имеют красноватый цвет и могут быть слегка волосистыми.

Осенью листья становятся красными или оранжевыми, что еще больше привлекает внимание и потенциально вводит в заблуждение.

Ядовитый плющ: смотрите видео

Методы борьбы с ядовитым плющом

Успешное уничтожение ядовитого плюща зависит от выбранного метода. Вот основные способы, с их плюсами и минусами:

  • Гербициды.

Самый эффективный способ – использование специальных средств. Это дает высокую эффективность, особенно против крупных растений. Однако есть риск повреждения других растений, поэтому требует осторожного применения.

  • Укреп.

Это доступный способ без химии, но он убивает только верхнюю часть растения. Корни остаются живыми, поэтому плющ восстановится.

  • Удушение.

Для этого метода накройте плющ брезентом или толстой пленкой. Оставьте на несколько недель. Если растение завяло – удалите его вручную.

В общем это простой и действенный метод, но, к сожалению, ядовитый плющ выносливый и часто выживает даже в тени.

Безопасность прежде всего

Работая с ядовитым плющом, соблюдайте меры безопасности.

Носите длинные рукава, брюки, закрытую обувь и резиновые перчатки.

После работы тщательно мойте инструменты и одежду.

Никогда не сжигайте растение – дым содержит токсичные частицы, которые могут поражать легкие.

Кстати, кроме плюща летом появляется много других сорняков, которые могут проникать даже от соседей, поэтому свою участок важно защищать.