Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, чтобы избежать таких проблем, важно вовремя распознать ядовитый плющ, понять, где он растет, и знать эффективные способы его уничтожения. Что для этого полезно знать, рассказываем далее.

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Где растет ядовитый плющ

Это многолетнее растение, которое может выглядеть как куст или лиана. Оно растет:

в лесах и на опушках лесов;

вдоль рек и озер;

на заборах, стенах, деревьях;

на неухоженных клумбах или в кучах древесины.

Даже когда растение без листьев (осенью или зимой), оно остается ядовитым.

Как выглядит ядовитый плющ

Классический признак – тройчатые листья. Один листок состоит из трех листочков. В то же время ножки часто имеют красноватый цвет и могут быть слегка волосистыми.

Осенью листья становятся красными или оранжевыми, что еще больше привлекает внимание и потенциально вводит в заблуждение.

Ядовитый плющ: смотрите видео

Методы борьбы с ядовитым плющом

Успешное уничтожение ядовитого плюща зависит от выбранного метода. Вот основные способы, с их плюсами и минусами:

Гербициды.

Самый эффективный способ – использование специальных средств. Это дает высокую эффективность, особенно против крупных растений. Однако есть риск повреждения других растений, поэтому требует осторожного применения.

Укреп.

Это доступный способ без химии, но он убивает только верхнюю часть растения. Корни остаются живыми, поэтому плющ восстановится.

Удушение.

Для этого метода накройте плющ брезентом или толстой пленкой. Оставьте на несколько недель. Если растение завяло – удалите его вручную.

В общем это простой и действенный метод, но, к сожалению, ядовитый плющ выносливый и часто выживает даже в тени.

Безопасность прежде всего

Работая с ядовитым плющом, соблюдайте меры безопасности.

Носите длинные рукава, брюки, закрытую обувь и резиновые перчатки.

После работы тщательно мойте инструменты и одежду.

Никогда не сжигайте растение – дым содержит токсичные частицы, которые могут поражать легкие.

Кстати, кроме плюща летом появляется много других сорняков, которые могут проникать даже от соседей, поэтому свою участок важно защищать.