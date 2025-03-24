Часто залишається поза увагою: як вимити бачок унітаза

Бачок унітаза – це місце, яке часто залишається поза увагою під час прибирання, хоча саме там можуть накопичуватися наліт, мінеральні відкладення та бактерії.

Регулярне очищення бачка не лише допомагає підтримувати гігієну, а й подовжує термін служби сантехніки, запобігаючи поломкам і появі неприємного запаху. Простий та ефективний спосіб, як правильно вимити бачок унітаза, щоб він залишався чистим і справно працював, розповідає 24 Канал.

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Як вимити бачок унітаза

Перше, що тут слід зробити, це відкрити кришку на бачку унітаза. Звісно, якщо це нова сантехніка, там не буде багато бруду, однак в інших випадках там може виявитися чимало нальоту.

Далі можна закинути у бачок таблетку для боротьби з нальотом на унітазі, вона допоможе розчинити частину застиглого бруду. Тим часом можна вимити інші частини сантехніки.

Зокрема, особливу увагу слід звернути на кришку бачка. На ній також можуть накопичуватися відкладення, які слід очистити.

Як вимити бачок унітаза: дивіться відео

Коли ж таблетка подіє, можна переходити до вимивання бачка всередині. Для цього можна скористатися мийними засобами та губкою. Звичайно, таким чином не вийде прибрати дуже застарілі забруднення, але частина нальоту точно піде.

Щоб унітаз справно працював, його потрібно не тільки добре очищати, а й правильно використовувати, зокрема слідкувати за тим, які речі не можна змивати в унітаз.

Щоб покращити результат, можна залишити бачок з водою та мийним засобом постояти ще пів години, а потім злити забруднену воду.

Наприкінці ж потрібно зібрати конструкцію до купи та перевірити, чи все справно працює.