Духовка щодня стикається з бризками, жиром і крихтами їжі. З часом вони накопичуються на стінках, дверцятах та решітках, утворюючи неприємні плями й запахи.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, якщо ви давно не приділяли уваги своїй духовці, саме час зробити глибоке очищення. Найпростіший і безпечний спосіб – використати харчову соду. Як з її допомогою вимити техніку, розповідаємо далі.

Як часто чистити духовку?

Швидке протирання поверхонь і дверцят духовки варто виконувати щотижня, щоб запобігти утворенню стійких плям.

А от глибоке очищення рекомендується проводити раз на місяць. Якщо ж ви користуєтесь духовкою рідше або завжди протираєте її після приготування, інтервал можна подовжити до двох місяців.

Як очистити духовку содою?

Зніміть решітки. Вийміть їх і замочіть у теплій воді з кількома краплями мийного засобу та харчової соди. Через кілька хвилин очистьте губкою, сполосніть і залиште висихати.

Приготуйте пасту. Змішайте 3/4 склянки соди з 1/4 склянки теплої води, доки не утвориться густий засіб для чищення.

Нанесіть пасту. За допомогою пензлика або шпателя розподіліть її по внутрішніх стінках духовки. Уникайте контакту з нагрівальними елементами та проводкою. Для кутів можна використати стару зубну щітку. Залиште пасту на 12 – 24 години.

Видаліть забруднення. Після витримки відскребіть бруд пластиковим інструментом або губкою. Залишки соди змийте вологою тканиною.

Почистьте дверцята. Приготуйте розчин води й білого оцту у рівних частинах. Протріть ним дверцята, а потім витріть насухо чистою тканиною.

Поверніть решітки. Поставте їх на місце – і ваша духовка знову готова до роботи.

Духовку варто регулярно мити / Фото Pexels

Як доглядати за духовкою?

Як пише THOR Kitchen, духовку важливо не тільки регулярно вимивати, а й підтримувати її стан інакше. До прикладу, аби техніка справно працювала рекомендують:

Не знімати ручки. Вони підключені до системи керування і це може бути небезпечно.

Слідкувати за газовою трубою чи електричним обладнанням залежно від типу духовки.

Перевіряти пальники чи інші елементи. Якщо вони пошкоджені чи іскрять, одразу слід їх замінити.

Запобігати розливам. Варто використовувати додаткове деко під стравами та витирати залишки після охолодження духовки.

Не забувати про решітки. Вони також накопичують бруд і потребують регулярного миття.

Перевіряти ущільнювачі дверцят. Зношені прокладки знижують ефективність нагрівання.

Як очистити додаткові елементи духовки?

Дверцята та решітки – це ті елементи духовки, які можуть потребувати окремого та особливого догляду.

Очищення решіток духовки можна провести за допомогою спеціальних засобів для видалення жиру, пакету для сміття та мийного засобу для посудомийної машини.

Водночас для очищення скляних дверцят духовки рекомендують використовувати розчин оцту та води у співвідношенні 50/50.