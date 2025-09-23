Духовка ежедневно сталкивается с брызгами, жиром и крошками пищи. Со временем они скапливаются на стенках, дверце и решетках, образуя неприятные пятна и запахи.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, если вы давно не уделяли внимания своей духовке, самое время сделать глубокую очистку. Самый простой и безопасный способ – использовать пищевую соду. Как с ее помощью вымыть технику, рассказываем далее.

Как часто чистить духовку?

Быстрое протирание поверхностей и дверцы духовки стоит выполнять еженедельно, чтобы предотвратить образование стойких пятен.

А вот глубокую очистку рекомендуется проводить раз в месяц. Если же вы пользуетесь духовкой реже или всегда протираете ее после приготовления, интервал можно продлить до двух месяцев.

Как очистить духовку содой?

Снимите решетки. Выньте их и замочите в теплой воде с несколькими каплями моющего средства и пищевой соды. Через несколько минут очистите губкой, сполосните и оставьте высыхать.

Приготовьте пасту. Смешайте 3/4 стакана соды с 1/4 стакана теплой воды, пока не образуется густое чистящее средство.

Нанесите пасту. С помощью кисточки или шпателя распределите ее по внутренним стенкам духовки. Избегайте контакта с нагревательными элементами и проводкой. Для углов можно использовать старую зубную щетку. Оставьте пасту на 12 – 24 часа.

Удалите загрязнения. После выдержки соскребите грязь пластиковым инструментом или губкой. Остатки соды смойте влажной тканью.

Почистите дверцу. Приготовьте раствор воды и белого уксуса в равных частях. Протрите им дверцу, а затем вытрите насухо чистой тканью.

Поверните решетки. Поставьте их на место – и ваша духовка снова готова к работе.

Духовку стоит регулярно мыть / Фото Pexels

Как ухаживать за духовкой?

Как пишет THOR Kitchen, духовку важно не только регулярно вымывать, но и поддерживать ее состояние иначе. К примеру, чтобы техника исправно работала рекомендуют:

Не снимать ручки. Они подключены к системе управления и это может быть опасно.

Следить за газовой трубой или электрическим оборудованием в зависимости от типа духовки.

Проверять горелки или другие элементы. Если они повреждены или искрят, следует немедленно заменить их.

Предотвращать проливы. Стоит использовать дополнительный противень под блюдами и вытирать остатки после охлаждения духовки.

Не забывать о решетках. Они также накапливают грязь и нуждаются в регулярном мытье.

Проверять уплотнители дверцы. Изношенные прокладки снижают эффективность нагревания.

Как очистить дополнительные элементы духовки?

Дверца и решетки – это те элементы духовки, которые могут потребовать отдельного и особого ухода.

Очистку решеток духовки можно провести с помощью специальных средств для удаления жира, пакета для мусора и моющего средства для посудомоечной машины.

В то же время для очистки стеклянной дверцы духовки рекомендуется использовать раствор уксуса и воды в соотношении 50/50.