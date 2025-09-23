Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, если вы давно не уделяли внимания своей духовке, самое время сделать глубокую очистку. Самый простой и безопасный способ – использовать пищевую соду. Как с ее помощью вымыть технику, рассказываем далее.
Как часто чистить духовку?
Быстрое протирание поверхностей и дверцы духовки стоит выполнять еженедельно, чтобы предотвратить образование стойких пятен.
А вот глубокую очистку рекомендуется проводить раз в месяц. Если же вы пользуетесь духовкой реже или всегда протираете ее после приготовления, интервал можно продлить до двух месяцев.
Как очистить духовку содой?
- Снимите решетки. Выньте их и замочите в теплой воде с несколькими каплями моющего средства и пищевой соды. Через несколько минут очистите губкой, сполосните и оставьте высыхать.
- Приготовьте пасту. Смешайте 3/4 стакана соды с 1/4 стакана теплой воды, пока не образуется густое чистящее средство.
- Нанесите пасту. С помощью кисточки или шпателя распределите ее по внутренним стенкам духовки. Избегайте контакта с нагревательными элементами и проводкой. Для углов можно использовать старую зубную щетку. Оставьте пасту на 12 – 24 часа.
- Удалите загрязнения. После выдержки соскребите грязь пластиковым инструментом или губкой. Остатки соды смойте влажной тканью.
- Почистите дверцу. Приготовьте раствор воды и белого уксуса в равных частях. Протрите им дверцу, а затем вытрите насухо чистой тканью.
- Поверните решетки. Поставьте их на место – и ваша духовка снова готова к работе.
Духовку стоит регулярно мыть / Фото Pexels
Как ухаживать за духовкой?
Как пишет THOR Kitchen, духовку важно не только регулярно вымывать, но и поддерживать ее состояние иначе. К примеру, чтобы техника исправно работала рекомендуют:
- Не снимать ручки. Они подключены к системе управления и это может быть опасно.
- Следить за газовой трубой или электрическим оборудованием в зависимости от типа духовки.
- Проверять горелки или другие элементы. Если они повреждены или искрят, следует немедленно заменить их.
- Предотвращать проливы. Стоит использовать дополнительный противень под блюдами и вытирать остатки после охлаждения духовки.
- Не забывать о решетках. Они также накапливают грязь и нуждаются в регулярном мытье.
- Проверять уплотнители дверцы. Изношенные прокладки снижают эффективность нагревания.
Как очистить дополнительные элементы духовки?
Дверца и решетки – это те элементы духовки, которые могут потребовать отдельного и особого ухода.
Очистку решеток духовки можно провести с помощью специальных средств для удаления жира, пакета для мусора и моющего средства для посудомоечной машины.
В то же время для очистки стеклянной дверцы духовки рекомендуется использовать раствор уксуса и воды в соотношении 50/50.