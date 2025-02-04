Як правильно чистити праску, щоб потім не зіпсувати речі

Незалежно від того, чи використовуєте ви праску щодня або лише час від часу, правильний догляд є критично важливим.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, немає нічого гіршого, ніж випадково забруднити одяг, тому що ви не чистили праску вічність. Як доглядати за праскою вдома, щоб вона відмінно працювала роками, розповідаємо далі.

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Як часто слід чистити праску

Важливість очищення праски залежить від частоти її використання. Фахівці рекомендують проводити таку процедуру один або два рази на рік для збереження праски у найкращому стані. Якщо ж ви помітили липкі плями або бруд, час очистити її негайно.

Що не можна робити під час очищення праски

Під час чищення важливо уникати двох речей:

Сильні хімічні засоби. Вони можуть пошкодити зовнішнє покриття праски.

Звичайна вода з-під крана. Для безпечного очищення рекомендується використовувати дистильовану воду, яка не містить металів.

Як очистити праску: дивіться відео

Як очистити внутрішню частину

Для очищення внутрішньої частини праски, варто виконати наступні кроки:

Змішайте пів склянки білого оцту з половиною склянки дистильованої води й налийте рідину у резервуар для води у прасці.

Увімкніть праску на режим пари, зачекайте п'ять хвилин, потім випустіть пару протягом 30 секунд кілька разів.

Після цього дайте прасці охолонути й вилийте розчин оцту. Повторіть процес з дистильованою водою для видалення залишків.

Як очистити дно праски

Для очищення дна праски використовуйте білий оцет на чистій бавовняній ганчірці. Це дозволяє ефективно видалити залишки й забруднення без шкоди для пристрою.

Як подовжити життя праски

Щоб забезпечити тривале функціонування праски й запобігти пошкодженням одягу, варто регулярно спорожнюйте резервуар для води між прасуваннями, щоб уникнути утворення там плісняви або грибка.

Також встановлюйте правильну температуру для різних типів тканин, щоб уникнути їх пошкодження.

Крім того, після кожного використання протирайте холодну праску чистою тканиною.