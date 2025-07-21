Як ефективно позбавитися від плям на унітазі: безпечні методи очищення

Чищення унітаза навряд чи входить до улюблених домашніх справ, але воно необхідне для гігієни та запобігання неприємним плямам.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, гарна новина в тому, що ця процедура не така вже й складна – особливо якщо знати правильний підхід. Перевірені способи, які допоможуть навести лад швидко, ефективно та безпечно, розповідаємо далі.

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Визначте тип плям

Перш ніж хапатися за щітку, варто з’ясувати, з якими саме плямами ви маєте справу:

Плями від жорсткої води – утворюються через осідання кальцію, магнію та інших мінералів.

Іржа – з’являється через залізо у воді або стару арматуру.

Цвіль та грибок – можуть розвиватися у вологому середовищі, якщо унітаз довго не використовувався або погано змивається.

Кожен тип забруднення потребує свого підходу та засобів. Важливо обирати методи, які не пошкодять покриття чаші унітаза.

Безпечність – передусім

Працюючи з будь-якими засобами для чищення, дотримуйтесь простих, але важливих правил:

Працюйте в добре провітрюваному приміщенні.

Обов’язково одягайте рукавички.

Уважно читайте інструкції на упаковках засобів.

Не змішуйте засоби, якщо це не передбачено інструкцією – це може спричинити небезпечні хімічні реакції.

Регулярне очищення підтримуватиме чистоту у туалеті / Фото Freepik

Оцет і харчова сода для регулярного очищення

Цей метод – простий, недорогий і безпечний для довкілля. Він добре працює з легкими плямами й підходить для щотижневого догляду:

Налийте склянку оцту в чашу унітаза.

Додайте 1 – 2 столові ложки харчової соди – розпочнеться реакція з характерним спіненням.

Потріть щіткою для унітаза стінки та дно чаші.

Залиште на 15 – 30 хвилин.

Змийте водою.

Лимонна кислота для складніших плям

Якщо плями не піддаються соді з оцтом, спробуйте лимонну кислоту. Вона діє м’яко, але ефективно розчиняє мінеральні відкладення:

Посипте лимонну кислоту безпосередньо на плями.

Потріть щіткою.

Залиште на 30 – 60 хвилин.

Змийте.

Цей спосіб особливо зручний для районів із жорсткою водою.

Як часто потрібно чистити унітаз

Оптимальна частота – раз на тиждень. Якщо у вас жорстка вода або велика родина, краще робити це частіше. Регулярне очищення запобігає утворенню мінерального нальоту та зменшує потребу в агресивніших методах.

До слова, під час очищення унітаза не варто забувати й про бачок, який часто залишається поза увагою.