Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, хорошая новость в том, что эта процедура не такая уж и сложная – особенно если знать правильный подход. Проверенные способы, которые помогут навести порядок быстро, эффективно и безопасно, рассказываем далее.

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Определите тип пятен

Прежде чем хвататься за щетку, стоит выяснить, с какими именно пятнами вы имеете дело:

Пятна от жесткой воды – образуются из-за оседания кальция, магния и других минералов.

Ржавчина – появляется из-за железа в воде или старой арматуры.

Плесень и грибок – могут развиваться во влажной среде, если унитаз долго не использовался или плохо смывается.

Каждый тип загрязнения требует своего подхода и средств. Важно выбирать методы, которые не повредят покрытие чаши унитаза.

Безопасность – прежде всего

Работая с любыми средствами для чистки, придерживайтесь простых, но важных правил:

Работайте в хорошо проветриваемом помещении.

Обязательно надевайте перчатки.

Внимательно читайте инструкции на упаковках средств.

Не смешивайте средства, если это не предусмотрено инструкцией – это может вызвать опасные химические реакции.

Регулярная очистка будет поддерживать чистоту в туалете / Фото Freepik

Уксус и пищевая сода для регулярной очистки

Этот метод – простой, недорогой и безопасный для окружающей среды. Он хорошо работает с легкими пятнами и подходит для еженедельного ухода:

Налейте стакан уксуса в чашу унитаза.

Добавьте 1 – 2 столовые ложки пищевой соды – начнется реакция с характерным вспениванием.

Потрите щеткой для унитаза стенки и дно чаши.

Оставьте на 15 – 30 минут.

Смойте водой.

Лимонная кислота для более сложных пятен

Если пятна не поддаются соде с уксусом, попробуйте лимонную кислоту. Она действует мягко, но эффективно растворяет минеральные отложения:

Посыпьте лимонную кислоту непосредственно на пятна.

Потрите щеткой.

Оставьте на 30 – 60 минут.

Смойте.

Этот способ особенно удобен для районов с жесткой водой.

Как часто нужно чистить унитаз

Оптимальная частота – раз в неделю. Если у вас жесткая вода или большая семья, лучше делать это чаще. Регулярная очистка предотвращает образование минерального налета и уменьшает потребность в более агрессивных методах.

К слову, во время очистки унитаза не стоит забывать и о бачок, который часто остается без внимания.