Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, хорошая новость в том, что эта процедура не такая уж и сложная – особенно если знать правильный подход. Проверенные способы, которые помогут навести порядок быстро, эффективно и безопасно, рассказываем далее.
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Определите тип пятен
Прежде чем хвататься за щетку, стоит выяснить, с какими именно пятнами вы имеете дело:
- Пятна от жесткой воды – образуются из-за оседания кальция, магния и других минералов.
- Ржавчина – появляется из-за железа в воде или старой арматуры.
- Плесень и грибок – могут развиваться во влажной среде, если унитаз долго не использовался или плохо смывается.
Каждый тип загрязнения требует своего подхода и средств. Важно выбирать методы, которые не повредят покрытие чаши унитаза.
Безопасность – прежде всего
Работая с любыми средствами для чистки, придерживайтесь простых, но важных правил:
- Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
- Обязательно надевайте перчатки.
- Внимательно читайте инструкции на упаковках средств.
- Не смешивайте средства, если это не предусмотрено инструкцией – это может вызвать опасные химические реакции.
Регулярная очистка будет поддерживать чистоту в туалете / Фото Freepik
Уксус и пищевая сода для регулярной очистки
Этот метод – простой, недорогой и безопасный для окружающей среды. Он хорошо работает с легкими пятнами и подходит для еженедельного ухода:
- Налейте стакан уксуса в чашу унитаза.
- Добавьте 1 – 2 столовые ложки пищевой соды – начнется реакция с характерным вспениванием.
- Потрите щеткой для унитаза стенки и дно чаши.
- Оставьте на 15 – 30 минут.
- Смойте водой.
Лимонная кислота для более сложных пятен
Если пятна не поддаются соде с уксусом, попробуйте лимонную кислоту. Она действует мягко, но эффективно растворяет минеральные отложения:
Посыпьте лимонную кислоту непосредственно на пятна.
- Потрите щеткой.
- Оставьте на 30 – 60 минут.
- Смойте.
Этот способ особенно удобен для районов с жесткой водой.
Как часто нужно чистить унитаз
Оптимальная частота – раз в неделю. Если у вас жесткая вода или большая семья, лучше делать это чаще. Регулярная очистка предотвращает образование минерального налета и уменьшает потребность в более агрессивных методах.
К слову, во время очистки унитаза не стоит забывать и о бачок, который часто остается без внимания.