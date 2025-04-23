Як розправити кути килима: прості способи приборкати неслухняне покриття

Підібрати ідеальний килим для дому – непросте завдання. Але ще більш складним може стати момент, коли новеньке покриття не хоче лежати рівно, а його кути вперто загинаються догори.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, така дрібниця може перетворитися на справжню проблему: спотикання, псування килима, небезпека для домашніх тварин або навіть пошкодження пилососа. На щастя, є кілька перевірених методів, які допоможуть повернути килиму акуратний вигляд. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Почніть із розгладження всього килима

Зосереджуватись лише на загнутому куті марно, якщо весь килим має брижі чи складки. Спробуйте згорнути його в протилежному напрямку – це допоможе розслабити волокна.

Інший варіант – перевернути килим догори дриґом і залишити полежати кілька днів, уникаючи ходіння по ньому.

Якщо дозволяє погода, винесіть килим на кілька годин на сонце – тепло й волога допоможуть розгладити нерівності.

Виправлення кута вручну

Іноді достатньо зігнути проблемний кут у протилежному напрямку і зафіксувати його під самим килимом на 24 години. Але уникайте різких згинів, аби не створити нових деформацій.

Метод з льодом і вагою

Покладіть на загнутий кут кілька кубиків льоду, накрийте пластиковим пакетом і розмістіть зверху важкий предмет – наприклад, горщик із рослиною або купу книг. Через 48 – 72 години кут вирівняється.

Як вирівняти килим за допомогою льоду: дивіться відео

Пара або праска

Ручний відпарювач або праска в режимі пари – ще один спосіб приборкати неслухняний кут. У разі використання праски обов’язково покладіть між нею і килимом вологу бавовняну тканину, щоб уникнути пошкодження волокон. Притискайте праску до проблемного місця протягом 15 секунд, після чого закріпіть важким предметом до повного висихання.

Використання двосторонньої стрічки або липучок

Для швидкого і надійного результату можна скористатися двосторонньою килимовою стрічкою або кріпленням на липучках. Вони допоможуть зафіксувати кути на місці, але будьте обережні: клей може залишити слід на підлозі.

Радикальний варіант – гвинти

Якщо килим лежить на сходах, а проблема не зникає, можна скористатися гвинтами для фіксації кутів. Але це – останній засіб, коли йдеться про зони з інтенсивним рухом, де є ризик спіткнутися.

До речі, щоб килим служив роками, за ним важливо правильно доглядати, зокрема регулярно робити глибоке очищення.