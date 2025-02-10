Овочевий сад для початківців: які рослини вирощувати найпростіше

Овочеве садівництво може бути як корисним, так і приємним заняттям, але для тих, хто тільки починає, вибір правильних культур може стати справжнім викликом.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, деякі овочі вимагають мінімального догляду, тоді як інші потребують більше уваги та досвіду, щоб досягти високих врожаїв. Які культури ідеально підходять для садівників-початківців, розповідаємо далі.

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Капуста кейл

Це один із найвитриваліших овочів, ідеальний для початківців. Він вимагає сонця і добре дренованого ґрунту. Ця капуста відмінно росте у різних кліматичних умовах і має високу стійкість до холоду.

Редька

Редька – один з найлегших у вирощуванні овочів, готовий до збору всього за три тижні після посіву. Вона також виступає як природний відлякувач шкідників, що дозволяє їй виростати майже без додаткового догляду.

Картопля

Картопля – це не лише смачний, але й легкий у вирощуванні овоч. Вона вимагає сонця і добре дренованого ґрунту, але збирається вона легко і може бути висаджена ще весною.

Овочевий сад: дивіться фото

Часник

Часник – це рослина, що вимагає терпіння, але цілком посильна для новачків. Він відлякує багатьох шкідників і також вимагає сонця та добре дренованого ґрунту.

Спаржа

Спаржа – ідеальний вибір для тих, хто бажає вирощувати багаторічні овочі. Вона не вимагає особливого догляду, окрім регулярного підтримання чистоти від бур’янів.

Зелена цибуля

Зелена цибуля – це ще один легкий у вирощуванні овоч, готовий до збору всього за кілька тижнів після посадки. Вона також може зимувати в теплих регіонах і не потребує складних умов.

Ревінь

Ревінь – чудовий вибір для північних регіонів, де він може бути вирощений без особливих умов. Рослина вимагає мінімального догляду і може рости роками.