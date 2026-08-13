Така ж гарна, як гортензія, але набагато простіша: ця рослина цвіте до заморозків

Якщо хочеться прикрасити сад, терасу чи балкон яскравими квітами на все літо, але немає бажання витрачати багато часу на догляд за вибагливими рослинами, варто звернути увагу на пентас ланцетоподібний. Його кулясті суцвіття нагадують квіти гортензії, однак сама рослина значно простіша у вирощуванні.

Як зазначає видання kb.pl, ця рослина любить сонячні місця, добре почувається у контейнерах і може безперервно цвісти до перших осінніх заморозків.

Що варто знати про пентас ланцетоподібний?

Ця рослина походить із тропічних регіонів Африки. У теплому кліматі це багаторічна рослина, однак у країнах із холоднішими зимами її зазвичай вирощують як сезонну прикрасу саду, тераси або балкона.

Рослина формує компактний густий кущ, який зазвичай виростає приблизно до 30 – 60 сантиметрів. Завдяки невеликим розмірам пентас легко вписати навіть у невеликий простір. Його можна висаджувати на клумбі або вирощувати у горщиках і контейнерах.

Головна прикраса пентаса – його квіти. Дрібні п'ятипелюсткові квітки нагадують маленькі зірочки та зібрані у щільні кулясті суцвіття. Залежно від сорту вони можуть бути:

білими,

рожевими,

червоними,

фіолетовими,

насичено-рожевими.

Саме форма суцвіть робить пентас схожим на гортензію. Водночас це лише зовнішня подібність: рослини належать до різних родин і мають різні умови вирощування.



Що варто знати про пентас ланцетоподібний / Фото Unsplash

У чому полягають переваги пентаса?

Одна з головних переваг пентаса – надзвичайно тривалий період цвітіння. За сприятливих умов перші квіти з'являються влітку, а нові суцвіття можуть формуватися аж до перших заморозків. Щоб рослина рясно цвіла, їй варто забезпечити достатньо сонячного світла.

Пентас добре почувається на відкритих сонячних ділянках, і чим більше світла отримує, тим активніше формує бутони. Не менш вдало він росте у контейнерах. Великий горщик із квітучим пентасом може стати яскравою прикрасою тераси, балкона або входу до будинку.

Ще один плюс – рослина приваблює метеликів, тому рослина здатна додати саду не тільки кольору, а й життя. Таким чином, пентас ланцетоподібний може стати цікавою альтернативою для тих, хто любить пишне цвітіння гортензій, але шукає компактнішу та більш сонцелюбну рослину для літнього саду, тераси чи балкона.