Забудьте про нього назавжди: інструкція, що допоможе вивести грибок зі стін

Грибок на стінах не лише псує зовнішній вигляд житла, але й несе серйозну загрозу здоров’ю – може викликати алергії, астму, проблеми з диханням.

Боротися з ним варто не косметично, а комплексно, з усуненням глибоких причин. Як ефективно вивести грибок зі стін і не допустити його повернення, розповідає 24 Канал.

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Чому з’являється грибок

Грибок або пліснява виникає там, де поєднуються волога, погана вентиляція і тепло. Найчастіші причини:

протікання труб або даху;

погано утеплені стіни (точка роси всередині приміщення);

конденсат на вікнах;

рідкісне провітрювання, надлишкова вологість;

використання паронепроникних оздоблювальних матеріалів.

Усуньте джерело вологи

Жодна хімія не допоможе назавжди, якщо не прибрати вологу. Необхідно: перевірити герметичність даху, водопроводу, вікон, встановити або прочистити вентиляцію, утеплити зовнішні стіни або встановити вологозахисну мембрану, встановити осушувач повітря (оптимальна вологість у приміщенні – 40 – 60%).

Видаліть уражене покриття

Зніміть шпалери або декоративну штукатурку.

Якщо грибок проник у штукатурку – зішкребіть її до самої основи (бетону чи цегли).

Обов’язково працюйте в рукавичках, масці та окулярах, щоб не вдихати спори.

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Обробіть поверхню

Механічна чистка – жорсткою щіткою або металевим шпателем зчистьте наліт.

А далі обробіть поверхню антисептиком. Найефективніші засоби:

спеціальні антиплісняві просочення;

розчин хлорки (1 частина "Білизни" на 3 частини води);

оцет – для легких випадків;

перекис водню 3% – не лишає запаху та знебарвлює грибок;

мідний купорос – традиційний, але токсичний засіб.

Розпиліть обраний засіб або нанесіть пензлем і залиште на кілька годин. Потім промийте поверхню і дайте їй повністю висохнути.

Захистіть стіну перед ремонтом

Після висихання оброблену зону бажано поґрунтувати антисептичним ґрунтом, який запобігає повторному зараженню.

Якщо ви плануєте фарбування – оберіть фарбу з протигрибковими добавками.

У разі використання шпалер – клей також має бути з антипліснявим ефектом.

Профілактика повторного появлення

Перш за все, регулярно провітрюйте приміщення, особливо ванну, кухню та спальню.

Також встановіть витяжку, якщо її немає, та не сушіть речі у квартирі або використовуйте осушувач повітря.

Крім того, слідкуйте за герметичністю вікон, труб, стиків та уникайте щільного прилягання меблів до зовнішніх стін.

До слова, допомогти позбутися грибка на стінах може перевірений народний засіб.