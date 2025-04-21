Результат миттєвий: як позбутися молі у квартирі

Міль приносить чимало проблем, тому з нею відразу слід боротися. Звісно, ці метелики не покусають, але можуть зіпсувати улюблений одяг чи зробити крупи непридатними до вживання. Вивести моль з квартири може бути завданням непростим, однак існують перевірені методи.

Як вивести міль з квартири – повідомляє 24 Канал з посиланням на Que Choisir.

Дивіться також Не викидайте банки та пляшки: як з них зробити приголомшливий декор для саду

Як вивести міль з квартири

Якщо ви помітили у квартирі міль, то слід негайно оглянути помешкання. Особливу увагу слід приділити усім шафам та шухлядам, де зберігається одяг та крупи. "Гніздо" молі легко знайти, адже там помітними будуть білі чи кремові личинки.

Після того, як таке місце знайшли, його слід ретельно прибрати. Так, за допомогою пилососа слід видалити усі крихти та личинки. Обов'язково всі шафи варто ретельно вимити. Особливу увагу необхідно приділяти усім щілинам та кутам.

Також слід ретельно оглянути одяг. Якщо помітні личинки, то взимку одяг варто винести на балкон, а в теплу пору року – покласти у морозильну камеру. Це допоможе вбити личинки молі.

Для відлякування молі можна використовувати як спеціальні хімічні засоби, так і народні. Згідно з дослідженнями експертів, обидва варіанти працюють однаково.

Що стосується народних відлякувачів молі, то мовиться про рослини чи спеції з різким запахом (лаванда, лаврове листя, розмарин, чебрець, гвоздика, апельсин). Експерти зауважують, що саме гвоздика найкраще захищає оселю від молі.

Раніше експерти розповіли, як позбутися павуків у домі. Окрім народних методів, можливо, знадобиться і допомога професіоналів, якщо павуків забагато.