Як уникнути помилок при укладанні дерну: поради для тих, хто хоче створити ідеальний газон

Укладання дерну – це важливий крок до створення красивого та доглянутого подвір’я. Проте навіть найдорожчий і найякісніший дерен може не прижитися, якщо допустити елементарні помилки під час його встановлення.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, це означатиме не тільки втрату часу, а й серйозні фінансові витрати. Щоб уникнути розчарувань, слід заздалегідь ознайомитися з найпоширенішими помилками. Як правильно підготувати ґрунт, покласти дерен і забезпечити йому належний догляд, розповідаємо далі.

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Невірний розрахунок кількості дерну

Одна з найтиповіших помилок – замовити забагато або замало дерну. У першому випадку ви марно витратите гроші, у другому – ризикуєте залишити частину ділянки без покриття, що призведе до затримок і додаткових витрат.

Аби уникнути цього, точно виміряйте площу ділянки. Це дозволить уникнути неточностей при замовленні.

Ігнорування стану ґрунту

Без перевірки рівня pH і поживних речовин у ґрунті укладання дерну – це гра навмання. Без аналізу складно обрати правильне добриво або зрозуміти, чи потрібна корекція кислотності.

Проведіть лабораторне тестування ґрунту перед укладанням. Це дозволить вчасно внести потрібні речовини (наприклад, сірку для зниження pH або компост для підвищення вмісту органіки).

Відсутність вирівнювання поверхні

Похилі ділянки можуть спричинити ерозію або застої води. У результаті – змитий дерен, повені у дворі та постійні проблеми з дренажем.

Оцініть рівень ухилу. Якщо він перевищує 30 сантиметрів підйому на кожен 1,2 метра довжини, варто звернутися до фахівців для перепланування ділянки.

Укладання дерну поверх бур’янів або старої трави

Старі рослини та бур’яни не зникнуть під дерном – вони проростатимуть і створюватимуть конкуренцію для нової трави. Також перешкоджатимуть укоріненню дерну.

Повністю видаліть бур’яни, сміття, каміння та залишки трави. За потреби використайте неселективний гербіцид, дотримуючись інструкцій і з дотриманням періоду очікування перед укладанням.

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Затримка з укладанням після купівлі

Свіжий дерен швидко втрачає вологу й перегрівається в рулонах. Чим довше він не покладений, тим вищий ризик його загибелі.

Відтак плануйте монтаж у день купівлі. Якщо це неможливо, злегка зволожуйте рулони, особливо по краях.

Неправильне укладання смуг

Помилки під час укладання можуть призвести до нерівностей, щілин між смугами та слабкого укорінення.

Укладайте смуги щільно одна до одної, з чергуванням швів за принципом цегляної кладки. Використовуйте гострий ніж для підгонки навколо доріжок.

Пропуск укочування

Без укочування між дерном і ґрунтом можуть залишитися повітряні кишені, що перешкоджають укоріненню.

Використайте спеціальний каток, який можна орендувати або придбати. Пройдіться ним по всій площі після укладання.

Недостатній або надмірний полив

Занадто мало води – трава засохне. Занадто багато – коріння загниє, а трава втратить здатність глибоко вкорінюватися.

Щоб цього не сталося, протягом перших двох тижнів тримайте ґрунт постійно вологим, але не залитим. Поступово зменшуйте частоту поливу, стимулюючи кореневу систему рости вглиб.

До речі, значно витрачатися на те, щоб покращити свій газон, не треба. Можна оновити його, не витративши ні копійки