Під час косіння можна натрапити на непомітну ділянку мертвої трави. Але варто бути уважним – під цим клаптиком може ховатися гніздо кролика з крихітними зайченятами.

Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, кролики риють неглибокі гнізда, тому навіть звичайна газонокосарка може завдати смертельної шкоди малятам. Як уникнути такої небезпеки, розповідаємо далі.

До теми Топ-4 запахи, які приваблюють змій на подвір'я

Коли кролики гніздяться

Кролики зазвичай починають розмноження з березня й до вересня. За сезон самка може народити до чотирьох виводків, по 5 – 12 кроленят у кожному.

Як виглядає гніздо кролика

Кролиця зазвичай риє неглибоку ямку прямо посеред газону чи саду, після чого прикриває її сухою травою, листям або своїм хутром. Зовні це виглядає як маленька ділянка пожовклої трави. Саму кролицю поруч із гніздом побачити важко – вона приходить до малят лише двічі на день.

Що робити, якщо ви знайшли гніздо

Тримайтеся подалі. Не наближайтесь без потреби й не турбуйте гніздо. Уникайте наступання на нього та не допускайте домашніх тварин до цієї зони.

Не косіть траву біля гнізда. Уникайте косіння в радіусі близько 3 метрів. Щоб уникнути випадковості, накрийте гніздо перевернутим кошиком для білизни під час стрижки газону.

Якщо знайшли малюка поза гніздом – поверніть його. Зайченята можуть самостійно залишати гніздо у віці близько 3 тижнів. Якщо малюк виглядає дуже маленьким або в нього не відкрилися очі – обережно покладіть його назад. Мати не відкидає дитинчат після контакту з людиною.

Кролики шукають затишні місця серед сухої трави / Фото Freepik

Якщо кроленя виглядає хворим чи пораненим – зверніться до спеціаліста. У разі травм, підозрілих ран або якщо на шерсті видно яйця мух (схожі на рисові зерна), зверніться до ветеринара.

Перевірте, чи мати повертається. Щоб дізнатися, чи мати приходить годувати кроленят, покладіть кілька ниток хрестиком над гніздом і перевірте їхнє положення за 12 годин. Якщо нитки зрушені – кролиця була поруч.

Не пересувайте гніздо. Навіть якщо розташування незручне, краще почекати – кроленята залишають гніздо приблизно через три тижні.

Подумайте про рослини, стійкі до кроликів. Щоб зменшити ризик появи нових гнізд у майбутньому, посадіть у дворі рослини, які кролики не люблять: айстри, чорнобривці, лілійники, цинії, коралові дзвіночки або левиний зів.

Як запобігти гніздуванню кроликів у майбутньому

Якщо вам не хочеться, щоб кролики обирали ваш двір для гніздування, тримайте газон коротко підстриженим, а також дозволяйте домашнім тваринам патрулювати територію.

Крім того, встановіть декоративні фігурки, рухомі розпилювачі або легкі огорожі та посадіть часник чи цибулю – їхній запах не подобається кроликам.

До речі, попри свою зовнішню безпечність кролики можуть бути справжньою загрозою для саду, тож варто знати, як захистити квіти у саду від кроликів.