Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, кролики роют неглубокие гнезда, поэтому даже обычная газонокосилка может нанести смертельный вред малышам. Как избежать такой опасности, рассказываем далее.

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Когда кролики гнездятся

Кролики обычно начинают размножение с марта и до сентября. За сезон самка может родить до четырех выводков, по 5 – 12 крольчат в каждом.

Как выглядит гнездо кролика

Крольчиха обычно роет неглубокую ямку прямо посреди газона или сада, после чего прикрывает ее сухой травой, листьями или своим мехом. Внешне это выглядит как маленький участок пожелтевшей травы. Саму крольчиху рядом с гнездом увидеть трудно – она приходит к малышам только дважды в день.

Что делать, если вы нашли гнездо

Держитесь подальше. Не приближайтесь без надобности и не беспокойте гнездо. Избегайте наступания на него и не допускайте домашних животных в эту зону.

Не косите траву возле гнезда. Избегайте кошения в радиусе около 3 метров. Чтобы избежать случайности, накройте гнездо перевернутой корзиной для белья во время стрижки газона.

Если нашли малыша вне гнезда – верните его. Зайчата могут самостоятельно покидать гнездо в возрасте около 3 недель. Если малыш выглядит очень маленьким или у него не открылись глаза – осторожно положите его обратно. Мать не отбрасывает детенышей после контакта с человеком.

Кролики ищут уютные места среди сухой травы / Фото Freepik

Если крольчонок выглядит больным или раненым – обратитесь к специалисту. В случае травм, подозрительных ран или если на шерсти видны яйца мух (похожие на рисовые зерна), обратитесь к ветеринару.

Проверьте, возвращается ли мать. Чтобы узнать, приходит ли мать кормить крольчат, положите несколько ниток крестиком над гнездом и проверьте их положение через 12 часов. Если нитки сдвинуты – крольчиха была рядом.

Не передвигайте гнездо. Даже если расположение неудобное, лучше подождать – крольчата покидают гнездо примерно через три недели.

Подумайте о растениях, устойчивых к кроликам. Чтобы уменьшить риск появления новых гнезд в будущем, посадите во дворе растения, которые кролики не любят: астры, бархатцы, лилейники, циннии, коралловые колокольчики или львиный зев.

Как предотвратить гнездование кроликов в будущем

Если вам не хочется, чтобы кролики выбирали ваш двор для гнездования, держите газон коротко подстриженным, а также позволяйте домашним животным патрулировать территорию.

Кроме того, установите декоративные фигурки, подвижные распылители или легкие ограждения и посадите чеснок или лук – их запах не нравится кроликам.

Кстати, несмотря на свою внешнюю безопасность кролики могут быть настоящей угрозой для сада, поэтому стоит знать, как защитить цветы в саду от кроликов.