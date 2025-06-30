Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Best Life.

Смотрите также 8 растений, которые следует посадить в саду для создания приватности

Птичий помет и птичьи гнезда

Эксперты отмечают, что змеи идут по запаху своей добычи. И поскольку большинство из них являются хищниками, что устраивают "засаду", они устраиваются в тех местах, где остается запах от их добычи. Так, змеи могут есть птичьи яйца, поэтому их запах, а также пернатых может привлечь во двор.

Также змей могут привлекать кормушки и поилки для птиц.

След грызунов

Запах крыс, мышей или хомяков может привлечь многие виды змей. Даже если грызунов нет рядом, запах их помета или мочи привлекает пресмыкающихся. Также следует следить, чтобы не было переполненных мусорных баков, в которых грызуны находят себе пищу.

Водоемы и рыбы

Змей привлекает вода. Поэтому, если во дворе есть какие-то водоемы, небольшие фонтаны или пруды с рыбами, то это может быть причиной, почему во дворе появились пресмыкающиеся.

В таких случаях для защиты от змей можно по периметру нанести специальное средство.

Феромоны

Змеи могут чувствовать феромоны, которые являются особыми химическими веществами, выделяемыми животными одного вида.

Конечно, они не питаются другими себе подобными, но эти феромоны могут сигнализировать о многих вещах, в частности о готовности найти пару. Так, если во дворе появилась одна змея, то со временем их может стать больше.

Ранее эксперты рассказали, как защитить дом от мух. Как оказалось, можно создать специальный спрей, который будет отпугивать вредителей.