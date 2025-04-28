Не підлетять на кілометр: як захистити дім від молі

Щоб міль не підлетіла навіть на кілометр до вашого будинку, варто скористатися природними відлякувачами. Виявляється, міль ненавидить деякі аромати, адже вони заважають шукати їжу, а отже – гніздуватися та розмножуватися.

Які природні запахи відлякують міль з дому – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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6 запахів, які відлякують міль

Вивести міль з дому не так просто, тому, якщо вдалося позбутися шкідників, то хочеться захистити оселю від нового нашестя. Так, існує 6 запахів, які відлякують міль від дому.

Лаванда

Лаванда – природний засіб від молі, який використовується найчастіше. Аромат цих квітів містить хімічні сполуки, які відлякують моль від проникнення та відкладання яєць, і особливо добре підходить для того, щоб утримувати їх якомога далі від одягу.

Експерти радять покласти у шафу та ящики кілька пакетиків з сухою лавандою або ватні кульки з ефірною олією лаванди, аби захистити простір від молі.



Лаванда захищає дім від молі / Фото Freepik

Кедрове дерево

Кедрове дерево, як і лаванда, – ефективний природний відлякувач. Щоб захистити дім від молі, достатньо додати кілька крапель ефірної олії кедрового дерева на кульки з вати та помістити їх у шафах. Як пояснюють фахівці, аромат кедрового дерева впливає на рецептори молі таким чином, що шкідники не можуть знайти собі місце для життя.



Кедрове дерево / Фото Freepik

Гвоздика

Сильний і пряний аромат гвоздики діє як відлякувач молі. Цей різкий запах дуже неприємний для молі та відлякує їх від такого місця. Щоб захистити дім від молі, достатньо створити спеціальний спрей – розвести воду з кількома краплями ефірної олії гвоздики, та розкласти кілька сушених гвоздик у шафі.



Гвоздика відлякує міль / Фото Freepik

Цитрусові

Цитрусові аромати відлякують міль завдяки своєму свіжому запаху. Не лише ефірна олія, а й шкірка цитрусових відлякує шкідників від дому. Як і з гвоздикою, можна створити натуральний спрей від молі з цедрою лимона чи апельсина, парою крапель ефірної олії та води.



Цитрусові захищають дім від молі / Фото Freepik

М'ята

Аромат м'яти також захищає дім від молі. Так, ефірна олія перцевої м'яти на ватних спонжах буде відлякувати міль від шаф. Щоб посилити ефект, у шафах можна покласти висушене листя м'яти.



М'ята захищає дім від молі / Фото Freepik

Розмарин

Розмарин у горщику на підвіконні, ефірна олія чи засушені гілочки захищатимуть дім від молі. Якщо рослину поставити у домі, то міль навіть на кілометр не підлетить до цього будинку.



Розмарин відлякує міль / Фото Freepik

До слова, раніше фахівці розповіли, як захистити дім від мишей та щурів. Як виявилося, гризуни також ненавидять деякі природні аромати.