5 рослин, які допоможуть захистити ваш двір від кліщів

З приходом теплої та вологої погоди настає час потурбуватися про захист від кліщів, адже ці паразити не лише створюють дискомфорт, а й становлять реальну загрозу здоров’ю – як вашому, так і домашніх тварин.

Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, кліщі здатні викликати алергічні реакції та передавати серйозні захворювання, тож важливо захищати себе. Відтак, один із природних способів знизити ризик контакту з кліщами – висадити у дворі рослини, які мають відлякувальні властивості. П’ять ефективних варіантів для саду, розповідаємо далі.

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Розмарин

Ця трава з виразним ароматом добре відома як засіб проти комах. Зокрема, її ефірні олії порушують сенсорні механізми кліщів, заважаючи їм знаходити жертв.

М’ята

М’ята – ще один потужний природний репелент. Її аромат неприємний для кліщів, а також для інших шкідників. Крім того, вона легко вирощується, що робить її ще кращим кандидатом на посадку у саду.

Трави відлякують кліщів своїм запахом / Фото Freepik

Лимонна трава

Ця рослина містить олію цитронели – активну речовину, яку широко використовують у натуральних засобах проти комах та ефективно відлякує кліщів та комарів.

Лаванда

Запашна лаванда – не лише прикраса саду, а й ефективний бар’єр проти кліщів. Її фіолетові квіти приваблюють метеликів, але відштовхують паразитів.

Чорнобривці

Яскраві чорнобривці містять піретрум – природну речовину, яка входить до складу багатьох інсектицидів. Ці квіти ефективно відлякують кліщів, а також прикрашають ділянку своїм кольором.

До речі, за допомогою ароматів можна відлякувати не тільки кліщів чи комах. Деякі запахи можна використовувати також для того, щоб позбавитися мишей.