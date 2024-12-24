Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, є деякі запахи, які можна використовувати, щоб відлякати мишей. Про які аромати йдеться та як їх застосовувати, розповідаємо далі.

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Олія м'яти перцевої

Запах перцевої м’яти може збадьорити людину, але миші його ненавидять. Цей сильний, різкий аромат дратує їх чутливий нюх, а також перебиває інші запахи, що не дає мишам шукати їжу.

Щоб захистити свій дім за допомогою м'яти перцевої, змочити ватяні кульки в ефірній олії та покладіть їх біля точок входу, щілин, вентиляційних отворів або місць, де миші були активними. Оновлюйте кульки кожні 2 тижні, щоб захистити свій будинок надовго.

Оцет

Оцет можна використовувати не тільки для чищення, він також є природним відлякувачем мишей, оскільки має дуже сильний кислий запах, який неприємний для мишей.

Використовуючи оцет, змішайте його у різних пропорціях з водою та розпорошіть біля точок входу, сміттєвих баків або потенційних місць гніздування мишей. Це віднадить їх від цих місць на тижні.

Ефірна олія гвоздики

Ця олія має пряний, теплий і трохи гіркуватий запах. Аромат гвоздики ми можемо асоціювати з Різдвом, але у мишей він не викликає святкового відчуття. Навпаки сильний аромат дратує нюхові й смакові рецептори мишей, природним чином відлякуючи їх.

Використовувати цю олію також доволі просто. Нею теж можна змочити ватні кульки й покласти їх у місця, привабливі для гризунів.

Часник

Часник має сильний запах навіть для людей, тож миші його взагалі не витримують та почуваються дезорієнтованими.

Завдяки цьому цілі зубчики або ватні кульки, змочені часниковою олією, чудово відлякують гризунів. Просто розмістіть їх біля будь-яких точок входу у будинок чи затишних місць для мишей.