Все життя зберігали продукти неправильно: для чого призначена кожна полиця холодильника

Часто доводиться помічати, що продукти з незрозумілих причин псуються швидше, ніж повинні? Проблема може бути у тому, що продукти зберігаються не на своєму місці та не на тій полиці.

Так, кожна полиця холодильника призначена для різних продуктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @zelinskaya.i.

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Призначення кожної полиці у холодильнику

Кожна полиця холодильника призначена для зберігання різних продуктів. Річ у тім, що температура всередині неоднорідна, а тому при неправильному зберіганні їжа може псуватися швидше, ніж зазвичай.

Так, верхня полиця холодильника завжди найтепліша. На ній краще зберігати готову їжу, молочні продукти в упаковках, різні банки та консерви.

На середніх полицях краще зберігати яйця, сири, ковбасні вироби. Водночас на нижніх полицях – температура найнижча. Саме тут рекомендується зберігати продукти, що швидко псуються. Мовиться про рибу, морепродукти та деякі овочі. На найнижчій полиці найкраще зберігати молоко. На бічних полицях на дверцятах слід зберігати соуси, соки, воду та інші напої.

Важливо! Овочі та фрукти слід завжди зберігати в окремих ящиках, адже фрукти можуть прискорювати псування овочів.

Як зберігати продукти у холодильнику: дивіться відео

Разом з тим, у холодильнику не слід зберігати картоплю, цибулю та часник – їх треба тримати у прохолодному темному місці.

До слова, ящик для овочів та фруктів служить не лише для зберігання, а й має практичні функції.