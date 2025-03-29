9 порад, які допоможуть заощадити на ремонті

Ремонт – задоволення не з дешевих. Однак, якщо робити його своїми руками, то на деяких процесах можна заощадити.

Так, редакторка журналу, яка робила ремонт своїми руками, поділилася власним досвідом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на HELLO! magazine.

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Зроби сам, де це можливо

Якщо ви вирішили робити ремонт, то будьте готові виконувати деякі роботи своїми руками. Завдяки цьому вдасться заощадити чимало грошей, а доступні покрокові інструкції з YouTube допоможуть зробити все правильно.

Редизайн старих меблів

Не поспішайте викидати старі меблі, адже їх можна перетворити на щось неймовірне. Навіть, просто перефарбувавши стару шафу та замінивши стару фурнітуру, можна отримати стильне доповнення для інтер'єру.



Редизайн старого комода / Фото HELLO! magazine

Робіть усе поступово

Ремонт своїми руками – це тривалий процес, тому не варто поспішати й намагатися все зробити швидко. Робіть ремонт поступово, кімната за кімнатою і насолоджуйтеся процесом.

Обирайте альтернативні варіанти

Варто бути готовим до того, що часто доведеться обирати альтернативні варіанти під час ремонту. До прикладу, якщо жалюзі зараз будуть дуже відчутною витратою для бюджету, то, можливо, краще обрати дешевший варіант зі шторами.

Не бійтеся кликати на допомогу друзів і родину

Попросіть про допомогу у друзів та близьких. Так вдасться і стіни швидше пофарбувати, і покласти підлогу, і встановити нові деталі. Тільки не забудьте подякувати помічникам та пригостити чимось смачненьким.



Рідні допомогли жінці зробити підлогу / Фото HELLO! magazine

Шукайте найдешевший варіант

Якщо ви мрієте про новий диван чи шпалери з конкретним принтом, то не забувайте моніторити ціни у різних магазинах та на різних майданчиках. Це дозволить знайти найдешевший варіант та зекономити бюджет.

Наймайте фахівців, коли це потрібно

Звісно, багато робіт можна зробити самостійно. Однак деякі з них вимагають втручання спеціаліста. Так, проведення нової електропроводки чи сантехніки краще довірити фахівцям.

Не бійтеся "підробляти"

Багато матеріалів можна "підробити" До прикладу, плитку можна імітувати спеціальними наклейками, а замість ламінату можна постелити лінолеум, який буде візуально нагадувати дощечки, але дешевший та практичніший у використанні.



Дівчина зробила підлогу біля штучного каміна не з плитки, а з наклейок / Фото HELLO! magazine

Додавайте власні елементи декору

Якщо ви полюбляєте малювати чи займатися хендмейдом, то для дому можна зробити декор своїми руками. Від вази до м'якого пледа – все можна зробити власноруч.

Раніше 24 Канал повідомив, у якому порядку слід робити ремонтні роботи. Експерти відповіли на запитання, що робити першим – натяжну стелю чи клеїти шпалери.