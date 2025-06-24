Чому у спальні накопичується так багато пилу: поради, як його уникнути

Якщо ви щоранку прокидаєтесь із закладеним носом або чхаєте у ліжку – причина може бути банальною: надмірна кількість пилу в спальні.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, спальня, як і будь-яка інша кімната, щодня накопичує бруд, частинки шкіри, ворс, шерсть тварин і побутовий пил. А ось прибирання, на жаль, часто залишається нерегулярним. Чому пил накопичується в зоні відпочинку і як ефективно з ним боротися, розповідаємо далі.

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Найбільший винуватець – недостатнє прибирання

Головна причина накопичення пилу – рідке або поверхневе прибирання. Навіть якщо ви не бачите пилу, він осідає на постільній білизні, шторах, декоративних елементах і меблях.

Інші джерела пилу – це відмерлі клітини шкіри, шерсть і лупа домашніх тварин, погана вентиляція (засмічені повітряні фільтри), стельові вентилятори, електроніка, дерев’яні меблі та декоративні предмети.

Як зменшити кількість пилу

Найпростіший крок – прання постільної білизни раз на тиждень. Прати варто в гарячій воді, щоб знищити пилових кліщів.

Також використовуйте пилосос із фільтром для регулярного прибирання щонайменше раз на тиждень для килимів і м’яких меблів. Крім цього, бажано проводити чищення парою раз на 6 – 12 місяців або частіше, якщо у вас є тварини.

Разом з тим важкі штори та покривала слід замінити на легші матеріали. Вони виглядають затишно, але затримують багато пилу.

Наостанок зменште кількість дрібних декоративних елементів, зберігайте речі в закритих ящиках або пилонепроникних контейнерах.

До речі, у великій кількості пилу можуть мешкати пилові кліщі, що викликають алергічні реакції та подразнення. Однак хороша новина полягає у тому, що їх можна позбутися.