Як запобігти накопиченню пилу в домі: дієві поради для чистоти й здоров’я

Пил у квартирі – це неминуче явище, з яким стикається кожен. Він накопичується щодня, навіть якщо ви регулярно прибираєте.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, причини прості – ми скидаємо мертві клітини шкіри, наші улюбленці линяють, з вулиці заноситься пилок і бруд. Проте є хороша новина: пил можна не лише прибирати, а й запобігати його утворенню. Ось як це зробити.

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Ставте килимки біля входу

Звичайний дверний килимок допомагає зупинити пил і бруд ще до того, як він потрапить до оселі. Протирайте ноги або взуття, перш ніж зайти в дім – це суттєво зменшує кількість пилу на підлозі.

Періть постіль щотижня

Постільна білизна – це улюблене місце для пилових кліщів, які харчуються клітинами шкіри. Щоб уникнути їх накопичення, періть простирадла та наволочки щонайменше раз на тиждень.

Доглядайте за тваринами

Домашні улюбленці – одне з головних джерел пилу. Щоб зменшити його кількість, регулярно розчісуйте тварину та купайте не частіше ніж раз на місяць, щоб не пересушити шкіру.

Використовуйте очищувач повітря

Очищувачі повітря з фільтрами добре вловлюють пилові частинки. Вони не усувають пил повністю, але значно покращують якість повітря в приміщенні.

Регулярне прибирання здатне зменшити запиленість / Фото Freepik

Обирайте правильний пилосос

Звичайні пилососи можуть лише розносити пил. Обирайте моделі з фільтрами – вони затримують дрібнодисперсний пил і не повертають його у повітря.

Зволожуйте ганчірку для пилу

Сухі серветки не завжди ефективні – пил просто розмазується. Зволожена мікрофіброва ганчірка краще збирає частинки, утримуючи їх на поверхні.

Прибирайте безлад

Безлад – це магніт для пилу. Книжкові полиці, декор, сувеніри, старі журнали – усе це осідає пилом, якщо не протирати регулярно. Чим менше зайвого – тим легше прибирати.

Відчиняйте вікна обережно

Свіже повітря корисне, але разом із ним у дім потрапляють пилок і частинки бруду. Використовуйте сітки на вікнах і не залишайте вікна відкритими надовго в дні з високою концентрацією пилу.

До слова, у різних кімнатах накопичується різна кількість пилу, зокрема його може бути надто багато у спальні, але цього можна уникнути.