Висока вологість дійсно здатна суттєво погіршити сприйняття жаркої погоди. Причина проста – наш організм охолоджується шляхом випаровування поту з поверхні шкіри. Але коли повітря насичене вологою, піт випаровується повільніше, і тіло не відчуває полегшення.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, у приміщенні ця проблема відчувається ще сильніше. Якщо у домі вологе та застійне повітря, навіть робота кондиціонера не завжди приносить бажану прохолоду. До того ж надмірна вологість може стати причиною появи цвілі, гниття меблів і навіть проблем зі здоров’ям. Як тоді знизити рівень вологості вдома, розповідаємо далі.

Як знизити рівень вологості у спеку?

Використовуйте витяжні вентилятори

Душ, готування та навіть прання створюють багато вологи. Якщо її не вивести назовні, вона залишатиметься в повітрі годинами.

Увімкніть витяжний вентилятор під час та щонайменше 20 хвилин після душу або приготування їжі.

Якщо проблема хронічна, встановіть автоматичний датчик вологості, який сам вмикатиме вентилятор.

Додатково використовуйте стельові та кімнатні вентилятори, щоб підтримувати циркуляцію повітря.

Герметизуйте вікна та двері

Волога може потрапляти в будинок не лише через ванну чи кухню, а й просто з вулиці. Перевірте, чи немає щілин у віконних рамах і дверних ущільнювачах.

Зверніть увагу на горище та підвал – вони часто стають воротами для вологого повітря.

Якщо є сумніви, запросіть фахівця для перевірки герметичності будинку.

Використовуйте осушувач повітря

Осушувач – простий та ефективний спосіб швидко знизити вологість, особливо в підвалах і під час літніх місяців.

Для серйозних проблем розгляньте систему осушення всього будинку з відведенням конденсату.

Обслуговуйте систему кондиціонування

Добре налаштована та чиста система допомагає контролювати мікроклімат у домі.

Плануйте сервіс щонайменше раз на рік, бажано навесні. Перевіряйте повітроводи, фільтри та налаштування системи.

Не намагайтеся боротися з вологістю, просто знижуючи температуру – це не розв'язує проблему, а лише перевантажує кондиціонер.

До слова, якщо вдома немає кондиціонера, зберегти прохолоду в спеку можна "методом печерної людини".