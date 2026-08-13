Бруківка з пакетів: українець показав незвичайний спосіб облаштувати подвір'я

Українець показав незвичайний спосіб облаштувати подвір'я бруківкою власноруч. Відео з простим методом швидко привернуло увагу користувачів мережі: чоловік запропонував заливати бетонний розчин у звичайні пакети і використовувати їх для мощення подвір'я.

За словами автора відео з ніком vi.acheslav4766, такий спосіб дозволяє обійтися без спеціальних форм для виготовлення бруківки. Водночас перед початком робіт потрібно правильно підготувати основу.

Як зробити бруківку власноруч?

Спочатку на підготовлену ділянку чоловік радить постелити агрополотно, після чого засипати поверхню щебенем фракції 5,20 міліметра. Така основа допомагає підготувати майданчик перед укладанням саморобних елементів.

Для приготування бетонної суміші автор використовує:

1 відро цементу;

3 відра піску;

2 відра щебеню;

100 грамів пластифікатора.

Усі компоненти змішують до отримання однорідного розчину. Після цього бетон заливають у пакети, надаючи їм приблизно однакову форму. Далі наповнені розчином пакети викладають безпосередньо на підготовлену поверхню подвір'я. Після затвердіння бетону пакування знімають, а отримані елементи залишаються на місці як своєрідна саморобна бруківка.

Як зробити бруківку власноруч: дивіться відео

Чому відео зацікавило користувачів?

Такий метод привернув увагу насамперед своєю простотою. Для нього не потрібні готові форми для тротуарної плитки, а основні матеріали можна знайти практично в будь-якому будівельному магазині.

Однак перед тим, як повторювати спосіб, варто врахувати, що міцність і довговічність такого покриття залежать не лише від рецепта суміші. Важливими є якість цементу та інших компонентів, кількість води, правильне ущільнення розчину, товщина майбутнього покриття, підготовка основи та умови твердіння бетону.