Як зробити святкову квіткову композицію з пляшки вина: ефектно, просто і з душею

Поєднання вина і квітів – класика святкових подій, яка ніколи не втрачає актуальності. А що як об'єднати ці два символи в одну яскраву й оригінальну композицію?

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, виріб своїми руками з винних пляшок – тренд, що дозволяє створити не просто красивий центральний елемент столу, а ще й креативний подарунок або декор, що запам’ятається. Як втілити у життя такий проєкт, розповідаємо далі.

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Підготуйте основу

Візьміть квадратний блок флористичної піни й притисніть до нього корок пляшки, щоб зробити отвір. Якщо пляшка порожня, додайте всередину трохи піску або води – це зробить її стійкішою.

Збирайте квіти

Розміщуйте стебла у піні по колу, поки вона повністю не буде вкритою. Додавайте текстуру – пір’я, палички, гілочки чи декоративні ягоди. Це додасть композиції глибини.

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Оформіть деталі

Прикрасьте шийку пляшки стрічкою, шпагатом чи мереживом. Якщо вона порожня, всередину можна вставити мерехтливі гірлянди на батарейках для затишного сяйва.

Креатив і універсальність

Квіткова композиція з пляшки вина – ідеальне рішення для вечірки, весілля, романтичної вечері або подарунка з родзинкою. Вона не лише красива, а й функціональна – навіть повна пляшка залишається доступною для використання. А головне – це шанс проявити творчість, зробити щось своїми руками й додати трохи свята у звичайний день.

До слова, нове життя можна подарувати й старим горщикам, перетворивши контейнери для розсади на стильний декор.