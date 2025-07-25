Як зробити святкову квіткову композицію з пляшки вина: ефектно, просто і з душею
- Святкову квіткову композицію можна зробити з винної пляшки, використовуючи флористичну піну, квіти, пір’я, палички та декоративні ягоди для створення текстури.
- Прикрашена пляшка може стати креативним подарунком або декором для різних подій, зберігаючи функціональність і додаючи святкову атмосферу.
Поєднання вина і квітів – класика святкових подій, яка ніколи не втрачає актуальності. А що як об'єднати ці два символи в одну яскраву й оригінальну композицію?
Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, виріб своїми руками з винних пляшок – тренд, що дозволяє створити не просто красивий центральний елемент столу, а ще й креативний подарунок або декор, що запам’ятається. Як втілити у життя такий проєкт, розповідаємо далі.
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Підготуйте основу
Візьміть квадратний блок флористичної піни й притисніть до нього корок пляшки, щоб зробити отвір. Якщо пляшка порожня, додайте всередину трохи піску або води – це зробить її стійкішою.
Збирайте квіти
Розміщуйте стебла у піні по колу, поки вона повністю не буде вкритою. Додавайте текстуру – пір’я, палички, гілочки чи декоративні ягоди. Це додасть композиції глибини.
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Оформіть деталі
Прикрасьте шийку пляшки стрічкою, шпагатом чи мереживом. Якщо вона порожня, всередину можна вставити мерехтливі гірлянди на батарейках для затишного сяйва.
Креатив і універсальність
Квіткова композиція з пляшки вина – ідеальне рішення для вечірки, весілля, романтичної вечері або подарунка з родзинкою. Вона не лише красива, а й функціональна – навіть повна пляшка залишається доступною для використання. А головне – це шанс проявити творчість, зробити щось своїми руками й додати трохи свята у звичайний день.
До слова, нове життя можна подарувати й старим горщикам, перетворивши контейнери для розсади на стильний декор.