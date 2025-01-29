Хитрі способи розширити невеликий будинок: ідеї для оптимізації простору

Якщо вам не вистачає місця у власному будинку, але переїзд не входить у плани, спробуйте скористатися ідеями, які допоможуть розширити простір.

Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, невеликі будинки, особливо ті, що розташовані на компактних ділянках, часто мають обмежений потенціал для добудови. Але з правильними підходами навіть маленький простір можна зробити комфортним і функціональним. Які зміни для цього варто втілити у життя, розповідаємо далі.

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Додайте ґанок

Якщо ваші вхідні двері відкриваються прямо у вітальню, це може створювати безлад і візуально зменшувати простір. Додавання невеликого ґанку забезпечить місце для зберігання верхнього одягу, взуття чи сумок. У багатьох випадках такі прибудови не потребують дозволу на будівництво, але варто проконсультуватися з місцевими службами.

Розширте кухню

Маленька кухня – поширена проблема у невеликих будинках. Навіть компактна задня одноповерхова добудова може значно збільшити простір кухні, зробивши її більш зручною для сім’ї. Розгляньте варіанти відкритого планування для покращення функціональності.

Використайте горище або гараж

Горища та гаражі часто використовуються для зберігання, але з мінімальними зусиллями їх можна переобладнати на житлові приміщення. Горище ідеально підходить для створення додаткової спальні, тоді як гараж може стати робочим кабінетом чи ігровою кімнатою.

Використайте бічні простори

Якщо у вас є вузька смужка землі збоку будинку, її можна використати для невеликої прибудови. Бічне розширення ідеально підходить для вузьких кухонь і створення додаткової ширини в приміщенні.

Скляна прибудова

Скло може творити дива у маленькому просторі. Воно наповнює кімнату природним світлом і розмиває межу між інтер’єром та екстер’єром. Скляні надбудови додають сучасності та створюють візуальний ефект більшого простору.

Як може виглядати прибудова: дивіться фото

Максимізація природного освітлення

Великі розсувні двері, скління від підлоги до стелі, а також мінімальні віконні рами – все це способи зробити навіть найменші прибудови світлими та відкритими.

Додайте вікна в даху

Дахові вікна – чудове рішення для збільшення природного освітлення. Це особливо актуально для приміщень із частково затемненими зонами або прибудов із глибоким плануванням.

Поєднайте добудову з реконструкцією

При будь-якому розширенні важливо врахувати, як новий простір буде поєднуватися з наявним плануванням будинку. Видалення зайвих внутрішніх стін та створення зон відкритого планування може значно покращити загальне враження від будинку.

Двоповерхова прибудова

Якщо вам потрібно більше простору, двоповерхова прибудова може бути рентабельним рішенням. У деяких випадках такі проєкти навіть не потребують дозволу на будівництво.

Переобладнайте підвал

Підвали – ще один потенційний простір для розширення. Попри високу вартість такого проєкту, це може бути єдиним варіантом для створення додаткових житлових зон у невеликих будинках.