Щоб меблі не постраждали: як зробити дряпалку для кота своїми руками

Якщо у вас є кіт, ви точно знаєте, наскільки важливо мати хорошу дряпалку, щоб зберегти меблі в безпеці. Однак замість того щоб купувати дорогу кігтеточку, її можна легко зробити своїми руками з підручних матеріалів.

Як із простого картону створити зручну та бюджетну дряпалку, яку ваш улюбленець точно оцінить, розповідає 24 Канал.

До теми Є тільки два види: який наповнювач можна змивати в каналізацію

Як зробити дряпалку з картону

Усе, що знадобиться для цього проєкту, – це кілька картонних коробок та клей.

Коробки слід розрізати на смужки, що будуть однаковими за шириною. Кількість смужок можна регулювати самостійно, залежно від бажаного розміру кігтеточки.

Як зробити дряпалку своїми руками: дивіться відео

Далі їх слід скручувати, формуючи коло чи іншу форму, та склеюючи між собою клеєм. Продовжувати цей процес можна доти, доки ви не отримаєте дряпалку, що задовольнить вас.

Після цього залишається тільки познайомити свого улюбленця з новим аксесуаром та встановити дряпалку у зручному для котика місці, щоб він міг вільно точити кігті, коли захоче.

До речі, зробити своїми руками можна не тільки кігтеточку. Також старий плед можна легко перетворити на лежак для чотирилапого друга.