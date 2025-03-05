Теж можуть бути стильними та функціональними: як покращити стелажі для зберігання у гаражі

Стелажі для зберігання можуть стати цінним доповненням до вашого гаража. Вони дають можливість організувати простір, зробити його більш містким і зручним для використання.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, розміщення речей на полицях значно полегшує пересування, доступ до інструментів або розвантаження покупок з машини. Проте, попри їхню практичність, естетичний вигляд таких полиць часто залишає бажати кращого. Як їх зробити ще й стильними, розповідаємо далі.

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Пофарбуйте стелажі в привабливий колір

Один із найпростіших способів оновити полиці – це пофарбувати їх у новий колір. Вибір відтінку відіграє ключову роль. Нейтральні кольори, такі як білий, сірий або чорний, додадуть стриманості, а яскраві відтінки – червоний, бірюзовий або жовтий – зроблять стелажі акцентним елементом інтер'єру.

Перед фарбуванням дерев'яних полиць їх слід відшліфувати, очистити, нанести ґрунтовку, а потім пофарбувати у два шари. Для металевих полиць краще використовувати фарбу на масляній основі, яка захищає від іржі. Найзручніше наносити фарбу фарборозпилювачем для рівномірного покриття.

Використовуйте стильні контейнери для зберігання

Безлад може зіпсувати вигляд навіть найкрасивіших полиць. Щоб цього уникнути, використовуйте контейнери для зберігання однакового розміру та кольору.

Пластикові або тканинні ящики з кришками допоможуть приховати дрібниці, захистити їх від пилу та зробити полиці акуратними. Додайте на контейнери етикетки для зручного пошуку потрібних речей.

Полиці у гаражі також можуть бути гарними / Фото Pexels

Приховані полиці з фіранками

Ще один оригінальний спосіб покращити вигляд полиць – зробити приховані стелажі. Для цього можна прикріпити до полиць шторки на натяжний карниз або гачки. Це допоможе приховати речі, додати інтер'єру затишку та зробити гараж більш охайним.

Декоративні елементи

Навіть у гаражі можна знайти місце для декору. Невеликі садові фігурки, металеві скульптури або навіть настінні годинники додадуть простору індивідуальності. Головне – вибирати прикраси, які не бояться пилу та підвищеної вологості.