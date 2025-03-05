Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, размещение вещей на полках значительно облегчает передвижение, доступ к инструментам или разгрузку покупок из машины. Однако, несмотря на их практичность, эстетический вид таких полок часто оставляет желать лучшего. Как их сделать еще и стильными, рассказываем далее.

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Покрасьте стеллажи в привлекательный цвет

Один из самых простых способов обновить полки – это покрасить их в новый цвет. Выбор оттенка играет ключевую роль. Нейтральные цвета, такие как белый, серый или черный, придадут сдержанности, а яркие оттенки – красный, бирюзовый или желтый – сделают стеллажи акцентным элементом интерьера.

Перед покраской деревянных полок их следует отшлифовать, очистить, нанести грунтовку, а затем покрасить в два слоя. Для металлических полок лучше использовать краску на масляной основе, которая защищает от ржавчины. Удобнее всего наносить краску краскораспылителем для равномерного покрытия.

Используйте стильные контейнеры для хранения

Беспорядок может испортить вид даже самых красивых полок. Чтобы этого избежать, используйте контейнеры для хранения одинакового размера и цвета.

Пластиковые или тканевые ящики с крышками помогут скрыть мелочи, защитить их от пыли и сделать полки аккуратными. Добавьте на контейнеры этикетки для удобного поиска нужных вещей.

Полки в гараже также могут быть красивыми / Фото Pexels

Скрытые полки с занавесками

Еще один оригинальный способ улучшить вид полок – сделать скрытые стеллажи. Для этого можно прикрепить к полкам шторки на натяжной карниз или крючки. Это поможет скрыть вещи, добавить интерьеру уюта и сделать гараж более опрятным.

Декоративные элементы

Даже в гараже можно найти место для декора. Небольшие садовые фигурки, металлические скульптуры или даже настенные часы придадут пространству индивидуальности. Главное – выбирать украшения, которые не боятся пыли и повышенной влажности.