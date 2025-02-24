Як зробити ваш дім просторішим: поради від дизайнерів

Збільшення простору в оселі вимагає не лише стратегії, а й уважного підходу до організації та дизайну. Незалежно від того, чи живете ви у невеликій квартирі, чи маєте будинок, кілька простих змін можуть значно вплинути на загальне сприйняття простору.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, хороша новина – не потрібно витрачати великі кошти на ремонт. Є безліч простих та доступних оновлень, які зроблять ваш дім візуально просторішим і організованішим. Що можна спробувати, розповідаємо далі.

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Штори стелі до підлоги

Штори, розташовані від самої стелі до підлоги, візуально збільшують висоту кімнати. Рекомендується вішати карниз якомога ближче до стелі, щоб створити відчуття більшого простору.

Світлі кольори фарби

Фарба – це один із найдоступніших способів візуально розширити простір. Світлі відтінки білого, пастельні тони та нейтральні кольори відбивають світло, роблячи кімнату більш просторою.

Використання килимів для зонування

Килим може допомогти розділити простір на функціональні зони, наприклад, виділити зону їдальні або створити затишний куточок для відпочинку.

Великі дзеркала

Дзеркала чудово відображають світло та створюють ілюзію більшого простору. Використання кількох дзеркал у кімнаті – один із найефективніших дизайнерських прийомів для розширення простору.

Декоративна ліпнина

Ліпнина на стику стін і стелі додає висоти кімнаті та робить її елегантнішою. Це простий спосіб візуально підняти стелю.

Маленькі зміни можуть зробити житло більш просторим / Фото Freepik

Використання вертикального простору

Високі книжкові полиці, настінні панелі або елементи декору, що спрямовують погляд вгору, додають кімнаті висоти та відкритості.

Шафи до стелі

Шафи, що доходять до стелі, використовують простір максимально ефективно та створюють враження високої кімнати.

Великі світильники

Великі освітлювальні прилади додають грандіозності та стилю, візуально розширюючи кімнату.

Використання простору під сходами

Якщо у вашому будинку є сходи, там можна облаштувати вбудовані полиці, зону для читання або невеликий робочий куточок.

Менше – краще

Позбудьтеся зайвих речей, щоб зробити кімнату менш захаращеною та більш просторою. Мінімалістичний підхід працює найкраще.

Розсувні двері

Традиційні двері займають багато місця. Їх можна замінити на розсувні або двері-купе, що звільнить додаткові квадратні метри.