Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, хорошая новость – не нужно тратить большие средства на ремонт. Есть множество простых и доступных обновлений, которые сделают ваш дом визуально более просторным и организованным. Что можно попробовать, рассказываем дальше.

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Шторы потолка до пола

Шторы, расположены от самого потолка до пола, визуально увеличивают высоту комнаты. Рекомендуется вешать карниз как можно ближе к потолку, чтобы создать ощущение большего пространства.

Светлые цвета краски

Краска – это один из самых доступных способов визуально расширить пространство. Светлые оттенки белого, пастельные тона и нейтральные цвета отражают свет, делая комнату более просторной.

Использование ковров для зонирования

Ковер может помочь разделить пространство на функциональные зоны, например, выделить зону столовой или создать уютный уголок для отдыха.

Большие зеркала

Зеркала прекрасно отражают свет и создают иллюзию большего пространства. Использование нескольких зеркал в комнате – один из самых эффективных дизайнерских приемов для расширения пространства.

Декоративная лепнина

Лепнина на стыке стен и потолка добавляет высоты комнате и делает ее более элегантной. Это простой способ визуально поднять потолок.

Маленькие изменения могут сделать жилье более просторным / Фото Freepik

Использование вертикального пространства

Высокие книжные полки, настенные панели или элементы декора, направляющие взгляд вверх, добавляют комнате высоты и открытости.

Шкафы до потолка

Шкафы, доходящие до потолка, используют пространство максимально эффективно и создают впечатление высокой комнаты.

Большие светильники

Большие осветительные приборы добавляют грандиозности и стиля, визуально расширяя комнату.

Использование пространства под лестницей

Если в вашем доме есть лестница, там можно обустроить встроенные полки, зону для чтения или небольшой рабочий уголок.

Меньше – лучше

Избавьтесь от лишних вещей, чтобы сделать комнату менее загроможденной и более просторной. Минималистичный подход работает лучше всего.

Раздвижные двери

Традиционные двери занимают много места. Их можно заменить на раздвижные или двери-купе, что освободит дополнительные квадратные метры.