Це не холодильник: який кухонний прилад непомітно збільшує рахунки за електроенергію

Один із побутових приладів, який є в багатьох кухнях, може непомітно збільшувати рахунки за електроенергію. Цю техніку використовують щодня мільйони людей, ні про що не здогадуючись.

Йдеться про електричний чайник, який часто кип'ятять протягом дня для того, аби заварити чай або каву, передає 24 Канал із посиланням на Liverpool Echo.

Як багато електроенергії "з'їдає" електричний чайник?

Організація Which, що займається захистом прав споживачів, назвала чайник одним з найбільш енергоємних приладів у будинку. Він поступається за споживанням лише іншим "вампірам" енергоспоживвання, таким як пральні машини, сушарки, праски та пилососи.

Середній чайник закипає близько 5 хвилин, споживаючи приблизно 3000 Вт за один раз. Це в 20 разів більше, ніж великий холодильник, який використовує лише близько 150 Вт на годину після досягнення оптимальної температури.

Чайники створені для швидкого закипання води, тому мають потужний нагрівальний елемент. Частина енергії втрачається у вигляді пари та тепла, що виходить з корпусу.

Щоб економити електроенергію, варто кип'ятити лише необхідну кількість води і регулярно чистити чайник від накипу, щоб підтримувати ефективність нагрівального елемента.

Енергоефективні чайники допоможуть зменшити рахунки за електрику / Фото Pexels

За даними рітейлера Currys, енергоефективні чайники можуть споживати до 20% менше енергії на одне кип'ятіння. Такі моделі зазвичай оснащені функціями швидкого закипання або підтримки температури, що дозволяє менше разів піднімати воду до кипіння.

Енергоощадні чайники працюють за принципом термоса – тримають воду гарячою після закипання, іноді кілька годин, усуваючи потребу кип'ятити її знову.

Відключення світла небезпечні для техніки через стрибки напруги після його повернення – вона може сягати понад 280 В.

Які прилади потрібно вимикати з розетки під час відключення світла?

Щоб уникнути поломок, під час відсутності електроенергії прилади краще вимикати з розеток. Обов'язково від'єднуйте: