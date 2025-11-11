Не переплачуйте за електроенергію: яку температуру краще виставити на бойлері

Вибір правильної температури для опалення води в бойлері – не лише питання комфорту, а й економії електроенергії та безпеки.

На яку мінімальну температуру можна виставити опалення на бойлері – розкаже 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Що кажуть експерти?

В Україні фахівці рекомендують встановлювати температуру нагрівання води в діапазоні від 50 до 60 градусів, що є оптимальним компромісом між комфортом, енергоефективністю та зменшенням утворення накипу.

Можливо також ставити температуру на рівні 40 – 45 градусів, але при цьому слід підтримувати регулярний нагрів до 60 градусів для запобігання розмноженню бактерій.

Однак все ж для більшості домогосподарств мінімально рекомендований режим – приблизно 50 градусів. У цьому режимі вода буде достатньо гарячою для звичайних побутових потреб (душ, миття посуду), але не такою високою, щоб спричиняти великі витрати чи прискорене утворення накипу.



На яку мінімальну температуру виставити бойлер / Фото Unsplash

Чому не рекомендують виставляти температуру нижчу за 50 градусів?

Як зазначає Home Serve, при дуже низькій температурі існує ризик розмноження бактерій (наприклад, легіонели) у водонагрівачу чи воді. А установка занадто високої температури (70 градусів і вище) призводить до великого енергоспоживання та швидшого зносу приладу через утворення накипу.

