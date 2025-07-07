220 – не межа: яка напруга "вбиває" холодильник

З 1 липня Україна збільшила напругу в розетках до 230 вольтів. Відтак для багатьох українців є актуальним питання, чи не критично це для холодильника.

Як виявилося, техніка може працювати при різній напрузі. Однак, які показники критичні для холодильника, – повідомляє 24 Канал.

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Яка напруга критична для холодильника

Холодильники можуть нормально працювати, якщо напруга в розетці в межах від 220 до 240 вольтів. Звісно, зміна напруги може вплинути на роботу техніки, але жодних критичних наслідків не буде.

Однак дуже низька чи дуже висока напруга можуть "вбити" холодильник. Так, якщо в розетці менше ніж 190 вольтів чи вище 250, то наслідки можуть бути критичними.

Так, занадто низька чи зависока напруги можуть спричинити перегрів компресора, проблеми з включенням холодильника, зменшення терміну експлуатації техніки. Крім того, напруга від 250 вольтів є критичною для холодильників, адже може вивести з ладу всю електроніку чи навіть спалити двигун техніки.

Щоб захистити техніку від перепадів, експерти радять ставити стабілізатор або реле напруги. Вони врятують техніку від поломки та скорочення терміну служби.