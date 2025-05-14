Як освітлення може "підняти" низьку стелю: практичні лайфхаки для стильного інтер’єру

Хоча високі стелі залишаються мрією багатьох домовласників, знайти доступне житло з такими параметрами буває складно.

Тож, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, це не означає, що низькі стелі мають обмежувати дизайнерські амбіції. Один із найпростіших і водночас ефективних способів зробити простір візуально вищим – це правильно підібране освітлення. Яке світло гарно спрацює у помешканні з низькими стелями, розповідаємо далі.

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Світло замість висоти

Традиційне верхнє освітлення може підкреслювати обмеженість простору, особливо якщо це масивна люстра або центральна лампа. Вона привертає увагу до стелі, яка і без того здається близькою.

Щоб уникнути цього ефекту, дизайнери радять звернутися до альтернативних джерел світла – настінних бра, настільних ламп і торшерів.

Ці варіанти не лише додають світла, але й створюють ілюзію простору.

Особливо ефективними є світильники, що спрямовують світло вгору або в сторони, а не вниз. Відбите світло від стін і стелі розширює візуальні межі кімнати, роблячи її світлішою та просторішою.

Настінні бра – локальне світло з великим ефектом

Настінні бра – ідеальний вибір для кімнат з низькими стелями. Вони не займають місце на підлозі чи меблях і можуть освітлювати окремі зони – від ліжка до темних кутів.

Важливо обирати моделі без абажурів, що направляють світло вниз. Відкрите світло, спрямоване вгору або вбік, допоможе підняти стелю візуально.

Цей тип освітлення особливо добре працює в довгих приміщеннях – наприклад, у коридорах або вузьких вітальнях, де кожен сантиметр має значення.

Освітлення формує враження від житла / Фото Freepik

Лампи – функціональність і декор одночасно

Настільні лампи й торшери також мають важливу роль у формуванні візуальної висоти простору. Їхнє світло зазвичай м’яке, розсіяне, часто спрямоване вгору або в сторони. Таке освітлення не тільки робить кімнату затишнішою, а й візуально розширює її.

Окрему увагу варто звернути на лампи незвичайної форми – вони стають додатковим елементом декору. Наприклад, торшер цікавої, каскадної конструкції, може створити ефект об’єму та привабити погляд від підлоги догори.

Якщо верхнє освітлення все ж потрібне

У випадках, коли без верхнього освітлення не обійтись, варто звернути увагу на вбудовані точкові світильники з можливістю регулювання напрямку світла. Їх можна нахиляти так, щоб світло не било просто вниз, а підсвічувало стіни або елементи інтер’єру.

Ще один лайфхак – підвісити світильник на гачок ближче до стіни або у вигляді лампи на довгому шнурі. Це дасть змогу досягти ефекту верхнього освітлення без зайвого навантаження на стелю.

Цікаво, що навіть ефектна люстра може працювати на висоту, якщо має вертикально витягнуту форму або спадає каскадом. У такому випадку вона візуально витягує простір догори, додаючи динаміки інтер’єру.

До слова, щоб освітлення створювало відчуття затишку та комфорту, важливо також враховувати типи лампочок і рекомендації, де їх використовувати у домі.