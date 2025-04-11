Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, світло – один із ключових факторів, що впливає на емоційне сприйняття дому. Типові помилки, які можуть зіпсувати враження про ваш простір, розглядаємо далі.

До теми 7 помилок в освітленні, які треба негайно виправити

Невідповідна колірна температура лампочок

Найчастіша помилка – змішування теплих і холодних джерел світла в одному приміщенні. Це створює відчуття хаосу та незавершеності.

Для затишних кімнат, як-от вітальня чи спальня, фахівці радять обирати тепле біле світло в межах 1000 – 3000K. Для кухонь або офісів – холодніше, у діапазоні 5000 – 6500K. Важливо забезпечити однорідність освітлення – це додає простору єдності й завершеності.

Перегорілі лампочки – ознака недоглянутості

Пропущена лампа в люстрі або темна точка у вбудованому світильнику може викликати у покупців підозру в технічних несправностях або просто створити враження занедбаності. Просте правило – перевірте всі джерела світла перед кожним показом та замінити ті, що не працюють.

Темне фоє – поганий старт

Перше враження починається з передпокою. Якщо він темний і похмурий, це може задати негативний тон усьому перегляду. Використовуйте верхнє світло, настільні лампи чи бра, щоб зробити фоє теплим і гостинним. Обирайте теплі джерела світла, які не роблять простір візуально брудним, як це може трапитися з холодними лампами.

Правильне освітлення здатне підвищити вартість житла / Фото Freepik

Занадто модні або химерні світильники

Хочеться виділити інтер’єр чимось незвичайним, однак надмірно дизайнерські чи нішеві світильники можуть відштовхнути покупців. Вони не завжди можуть уявити себе у просторі з таким декором. Замість цього краще обрати нейтральні, стильні, але універсальні варіанти – вони підходять більшості інтер’єрів та смаків.

Застарілі вимикачі – дрібниця, яка впадає в очі

Навіть якщо освітлення оновлене, старі, пожовклі або пошкоджені вимикачі можуть зіпсувати загальне враження. Їхня заміна – просте й недороге оновлення, яке додає дому доглянутості.

Старомодні світильники – сигнал про ремонт

Освітлення в стилі минулого десятиліття візуально старить весь дім. Просте рішення – замінити застарілі бра чи стельові світильники на лаконічні, сучасні моделі. Це надасть дому свіжого вигляду без великих інвестицій.

Непропорційні прилади – естетичний дисбаланс

Надто масивний світильник у маленькій кімнаті чи надто малий у просторій залі виглядає недоречно. Важливо враховувати масштаб простору при виборі освітлення – це впливає на сприйняття планування та об’єму кімнат.

До слова, також важливо звертати увагу на те, які лампочки ви використовуєте. Загалом, існує 6 видів лампочок, які краще встановлювати в певних зонах.