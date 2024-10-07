Як пише Better Homes&Gardens, неправильне освітлення може зробити кімнату візуально меншою та навіть зіпсувати інтер'єр. Які найпоширеніші помилки та як їх уникнути – читайте далі.

До теми Може стикнутися кожен: найпоширеніші проблеми з опаленням та як їх виправити самотужки

Не звертати увагу на потужність

Кожен освітлювальний пристрій у домі має рекомендовану потужність, перевищувати яку не рекомендується. Потужність вимірює кількість енергії, яку випромінює лампочка, однак це не впливає на яскравість світла. Насправді ж потужність впливає на роботу усього світильника. Відтак, якщо поставити лампочку з вищою потужністю, ніж це передбачено виробником, світильник може перегрітися і перестати працювати, а у найгіршому випадку – може спалахнути пожежа.

Неправильно підібрана температура світла

Окрім потужності варто звертати увагу й на температуру світла. Так, у спальнях, їдальнях та вітальнях (місцях, де потрібно більше затишку) краще встановлювати лампочки теплим світлом. У кухні, кабінеті чи ванній кімнаті експерти рекомендують ставити холодне світло, яке створює відчуття енергії.

Замала яскравість світла

У ванній кімнаті, кухні чи офісі завжди виконують багато завдань, тому важливо у таких кімнатах мати достатньо світла. Водночас у спальні, вітальні чи інших місцях для відпочинку світло не повинно бути занадто яскравим. Тому експерти радять звертати увагу й на люмени.



Помилки в освітленні / Фото Freepik

Відсутність диммера

Диммер – це невеликий пристрій, який допомагає регулювати та управляти світлом. Річ у тім, що у різних випадках може виникати потреба у яскравішому чи тьмянішому освітленні в одній і тій самій кімнаті. Щоб кожного разу не купувати нові лампочки, краще встановити диммер, який допоможе регулювати освітлення.

Неправильний розмір світильника

Неправильно підібраний розмір світильника може зіпсувати інтер'єр. Він стане непривабливим фокусом, тому варто враховувати висоту стелі та площу кімнати, щоб світильник гармонійно доповнював інтер'єр.

Використання лише одного типу освітлення

Щоб простір був збалансований, варто використовувати кілька типів освітлення. Поєднання верхнього освітлення, торшерів і бра створить затишний і стильний інтер'єр.

Не враховувати природне освітлення

Під час збалансування освітлення у кімнаті важливо не забувати враховувати природне світло. Знаючи час доби, коли кімната найсвітліша, які вікна мають найбільший вплив на природне освітлення, а також визначення кутів вашої кімнати, до яких світло не доходить, може допомогти вам скласти ідеальний план освітлення.